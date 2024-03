Loď v Baltimoru měla potíže už dřív, most si o nehodu říkal, soudí odborníci

Lodní doprava v baltimorském přístavu nyní stojí, neboť trosky mostu zablokovaly úzký plavební přístup do něj. Automobilovou dopravu úřady odklonily na alternativní trasy včetně dvou tunelů pod baltimorským přístavem. Nákladní automobily převážející nebezpečné materiály však mají na tyto trasy zákaz vjezdu, to podle očekávání zpomalí nákladní dopravu po dálnici Interstate 95.

„V době nehody bylo na palubě lodi Dali přibližně 4 900 kontejnerů,“ uvedl mluvčí společnosti Synergy. Třísetmetrovou loď o výtlaku 95 000 tun plující pod singapurskou vlajkou provozovala společnost Synergy Marine, která ji pronajímala dánskému lodnímu gigantu A.P. Moller-Maersk.

Plavidlo postavené v roce 2015 má podle záznamů za sebou pestrou historii. Data hovoří nejméně o jedné dřívější kolizi i několikanásobných problémech s pohonem. Loď například podle portálu VesselFinder narazila v roce 2016 při manévrech do kamenné zdi kotviště v přístavu Antverpy. Utrpěla poškození zádi a přídě, ale zůstala na hladině. Následně ji opravili v docích. V souvislosti s úterní nehodou se tak objevily otázky týkající se technického stavu lodi Dali.

Záznamy ukazují, že loni v červnu rutinní bezpečnostní inspekce v chilském San Antoniu zjistila problémy týkající se některých měřidel a teploměrů spojených s pohonem a pomocným strojním zařízením. Uvedla to tokijská organizace MoU, která ze zabývá bezpečností námořní dopravy.

Tyto problémy však nebyly důvodem k zastavení jejího provozu. Také standardní prohlídka plavidla provedená americkou pobřežní stráží koncem loňského roku neshledala žádné nedostatky, jak ukázala námořní databáze Equasis.

„Záznamy i zákonná osvědčení prokazují, že konstrukční integrita Dali a funkčnost jejího vybavení byly v době nehody v Baltimoru platné,“ uvedla singapurská vláda ve svém prohlášení. Loď také prošla dvěma samostatnými inspekcemi v zahraničních přístavech v červnu a září loňského roku. Data ukazují, že před vyplutím z přístavu v Baltimoru technici opravili vadné monitorovací měřidlo tlaku paliva.

Zničeno ve vteřině

Stavba mostní konstrukce přes baltimorskou řeku Patapsco trvala více než pět let. Jeho zničení jen několik vteřin. Rozsah neštěstí a význam mostu někteří popisují jako jedno z nejhorších selhání infrastruktury v USA za poslední desetiletí, píše Bloomberg.

Most Francise Scotta Keye byl dokončený v roce 1977, byl součástí dálnice Interstate 695 obepínající město Baltimore ve státě Maryland. Následky nehody se budou projevovat v celém baltimorském regionu i v ekonomice USA ještě roky.

Umožňoval to totiž velký objem obchodu. Ročně po mostě projelo přibližně 35 milionů vozidel. Kromě své role klíčové spojnice pro dojíždění je dálnice součástí komplexní sítě dopravní a logistické infrastruktury obklopující baltimorský přístav. Ten ročně odbaví více než 10 milionů tun nákladu.

Most nese jméno podle autora textu americké hymny „Star-Spangled Banner“, která připomíná nedalekou bitvu u Baltimoru za války v roce 1812. Byl třetím nejdelším spojitým příhradovým mostem na světě. To je typ konstrukce rozkládající zatížení po celé délce konstrukce.

„Tato umožňuje překlenout větší vzdálenosti s použitím menšího množstvím materiálu, než kdybychom se spolehli na tři mostovky, které by byly na sobě zcela nezávislé,“ uvedla Rachel Sangreeová z fakulty stavebnictví na baltimorské univerzitě Johna Hopkinse podle Bloombergu.

„Nevýhoda této konstrukce je, že když je zasažen jeden z pilířů, způsobí to kolaps celé konstrukce.“ Inženýrka dodala, že most prošel poslední revizí v květnu 2021 a americká federální správa silnic provoz na něm schválila, i když vykazoval drobné problémy, například praskliny. „Kolaps konstrukce byl důsledkem toho, že musel unést zatížení, na které nebyl navržen,“ dodala Sangreeová

Co bude dál?

Most vznikl ještě před zavedením nejnovějších předpisů o ochraně mostních pilířů, které mají zmírnit dopady podobných nehod. Pohlcovat energii nárazů lodí dnes mohou četné podvodní betonové konstrukce, mostu v Baltimoru však taková ochrana chyběla. Podle Wesleyho Cooka, profesora stavebního inženýrství na univerzitě v Novém Mexiku, jsou téměř všechny moderní mosty vybaveny určitými opatřeními, která mají zabránit podobným katastrofám.

„Bez ohledu na typ mostu, když do něj narazí takhle velký předmět, nezáleží ani na tom, v jakém je stavu, spadne,“ řekl Cook. Dodává, že konstrukce příhradových mostů jsou v tomto ohledu obvykle velice citlivé.

Zřícení mostů způsobené nárazem lodi je vzácné, ale může mít katastrofální následky: Zpráva z roku 2018 uvádí, že v letech 1960–2015 došlo na celém světě k pětatřiceti závažným nehodám, které si vyžádaly celkem 342 obětí. Nejznámějším případem je náraz kontejnerové lodi do mostu Sunshine Skyway Bridge v v roce 1980 Tampa Bay na Floridě.

Při nehodě tehdy zahynulo 35 lidí. V důsledku tohoto neštěstí se v USA zpřísnily federální předpisy pro mosty. Cílem bylo zvýšit jejich ochranu před srážkami lodí včetně zpevnění pilířů či varovných systémů pro motoristy.

Ve zprávě pobřežní stráže USA z roku 2003 byl baltimorský most označen za jeden z několika amerických mostů, které jsou náchylné k nárazům lodí, přičemž v minulosti došlo již k jednomu incidentu. Kolaps mostu v Tampě z roku 1980 by také mohl naznačit, co bude s mostem v Baltimoru dál:

Tento most byl přestavěn s dodatečnou ochranou pilířů a znovu otevřen pro motoristy v roce 1987, tedy sedm let poté, co se zřítil, uzavírá Bloomberg.