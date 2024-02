Zdražily by potraviny milionům Američanů. Obří fúze supermarketů narazila

Firmy Kroger a Albertsons oznámily uzavření dohody o spojení v říjnu 2022. Uvedly tehdy, že fúze jim pomůže v konkurenčním boji s velkými rivaly, jako jsou americký maloobchodní gigant Walmart či internetový obchod Amazon.

„Převzetí společnosti Albertsons firmou Kroger by vedlo k dalšímu zdražování potravinářského zboží denní potřeby, což by prohloubilo finanční problémy, kterým dnes čelí spotřebitelé po celé zemi,“ uvedl ředitel odboru FTC pro hospodářskou soutěž Henry Liu. Fúze by podle FTC mohla rovněž oslabit pozici zaměstnanců obou podniků při jednáních o mzdách a pracovních podmínkách.

Společnosti Kroger a Albertsons provozují celkově přes 5000 obchodů a zaměstnávají kolem 700 000 lidí. Podle analytika Kena Goldmana z banky J.P. Morgan kontrolují firmy Kroger a Albertsons dohromady kolem 13 procent maloobchodního trhu s potravinami v USA, zatímco Walmart ovládá 22 procent tohoto trhu, napsala agentura AP.