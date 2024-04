American Airlines zmírňují pravidla pro cestování s mazlíčky. Cena zůstává

„Na palubu letů společnosti American si můžete vzít kromě jedné přepravky s domácím mazlíčkem i plnohodnotné příruční zavazadlo,“ potvrdil mluvčí společnosti. Zvíře ve schránce tak bude moci být po celou dobu letu pod sedadlem, vysvětlily aerolinky.

Do nynějška platila pravidla tak, že si pasažéři mohli vzít na palubu společně s boxem se zvířetem pouze malé zavazadlo, které se vešlo pod sedadlo. Za cokoli většího, například příruční zavazadlo, bylo nutné zaplatit 35 dolarů (792 Kč).

Některým majitelům domácích mazlíčků se zdála stará politika nespravedlivá, protože již poplatek za domácího mazlíčka platili. „Vždycky mě frustrovalo, že se pes počítal jako příruční zavazadlo, přestože jsem poplatek za zavazadlo již platil a byl mnohdy vyšší než cena letenky,“ řekl blogger Gary Leff, který o této změně napsal jako první.

No More Pretending To Have A Support Animal, American Airlines Makes Pet Travel Easier - View from the Wing https://t.co/vcj1PKsRKw