Nukleární restart. V USA poprvé vracejí do provozu uzavřenou jadernou elektrárnu

K jaderné elektrárně Palisades u Michiganského jezera to z Chicaga trvá autem dvě hodiny. Spuštěna byla v roce 1973, fungovala do roku 2022. Tehdy ji koupila společnost Holtec s úmyslem provoz demontovat a nahradit ho malými reaktory. Teď se však s vládou dohodla, že osmisetmegawattovou elektrárnu do konce roku 2025 znovu spustí. Dostane na to vládní půjčku 1,5 miliardy dolarů.