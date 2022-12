Jak na Vánoce ušetřit? Pěkné dárky levně pořídíte i z druhé ruky, nebojte se využít bazary a swapy

Na bazarech a swapech je k mání i řada úplně nových nebo velmi zachovalých věcí. Často se jedná o nevhodné dárky nebo zboží, které prodávající z nějakého důvodu nestihli vrátit do e-shopu. Jedná se tedy o věci nové, mnohdy opravdu nerozbalené, oblečení mívá i visačky.

To se týká i swapů – u těch jde o směnu zboží, které člověk nepotřebuje, za něco, co by se mu mohlo hodit. Na swapu tak můžete pořídit nejen hezký dárek, ale ještě se vám podaří zbavit se nepotřebných věcí, jež naopak potěší někoho jiného.