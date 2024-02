Důchodový věk Britů se bude muset zvýšit na 71 let, varují odborníci

Věk odchodu do důchodu ve Velké Británii se má mezi květnem 2026 a březnem 2028 zvýšit ze současných 66 let na 67 let a předpokládá se, že do roku 2044 vzroste na 68 let. Zpráva International Longevity Centre ukázala, že to nemusí stačit.

Lidé, kteří se narodili po dubnu 1970, budou podle expertů možná muset pracovat až do 71 let. „Ve Spojeném království by důchodový věk musel být 70 nebo 71 let oproti současným 66, aby se zachoval současný počet pracujících na jednoho důchodce,“ uvedl autor výzkumu Les Mayhew. „Ale pokud vezmete v úvahu i nemoci, kterým lze předejít, mohlo by se to ještě zvýšit,“ doplnil.

Zpráva upozorňuje na to, že velký počet pracujících odchází do důchodu dříve, a to právě kvůli svému zdravotnímu stavu. Podle zprávy je potřeba klást větší důraz na prevenci, a to nejen ve stáří, ale už od raného věku.

Podle Jonathana Cribba z výzkumného ústavu The Institute for Fiscal Studies zvýšení věku bez řešení dalších úsporných opatření není „realistické ani spravedlivé“. Uznal, že je věk odchodu do důchodu potřeba zvýšit, avšak zdůraznil, že je nutné zavést také jiná opatření na úsporu nákladů.

Tamní vláda pro deník The Guardian uvedla, že zajistí, aby důchody zůstaly udržitelné i spravedlivé.

Změny se chystají i v Česku

Změny odchodu do důchodu se chystají i v Česku. V rámci důchodové reformy navrhuje resort práce a sociálních věcí navázání věku odchodu do důchodu na prodlužující se průměrnou délku dožití. Češi by tak měli odcházet do důchodu po 65. roce života.

Změna se dotkne lidí narozených po roce 1965. Podle výpočtu ministerstva by tak například ročníky 1965 až 1971 měli v průměru odcházet do penze v 65,5 letech.

Pro stanovení důchodového věku se bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v 50 letech, přičemž důchodový věk se stanoví vždy pro osoby, které v daném roce dosáhnou 50 let.

Například statistické údaje za rok 2024 budou použity pro stanovení věku osob narozených v roce 1974. Cílem je, aby všechny generace zůstaly v důchodu podobně dlouhou dobu, v průměru 21,5 roku.

Změna má být účinná od roku 2025, lidí se poprvé dotkne v roce 2031, kdy se bude týkat lidí narozených po roce 1965. Důchodová reforma zatím nebyla schválená, k tomu má dojít během letošního roku.