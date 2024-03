„Pozor! Křehké“. Vinaři chystají kampaň proti dani z tichého vína, podle experta ale zvláštní ochranu nepotřebují

Patnáct vinařských zemí v EU spotřební daň z vína nevybírá a domácí producenti dělají vše pro to, aby k nim nadále patřilo i Česko, kde je dnes tiché víno jediná alkoholová komodita ušetřená platby spotřební daně.

V poslední době se však stále víc debatuje o tom, že „alkohol je jen jeden“ a že zvýhodňovat jednu komoditu nulovou daní je ekonomicky i ze zdravotního hlediska nepřijatelné.

Nezávislý agrární analytik Petr Havel připomíná, že Česko je co do spotřeby vína mimořádně nesoběstačné. „Česko opravdu nelze označovat za vinařskou zemi. Vinařství je ale u nás významné regionálně. Pro zachování současného stavu i zavedení vyšší než nulové sazby jsou z každé strany pádné argumenty. Je to tedy především politické rozhodnutí,“ uvedl analytik Havel.