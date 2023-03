Změna času ovlivní o víkendu deset vlaků, pojedou s hodinovým zpožděním

Vzniklé zpoždění se bude firma snažit snížit třeba zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Čas se mění v neděl, kdy se ve 02:00 hodiny posunou o 60 minut vpřed.

Cestující se podle mluvčího ČD Petra Pošty nemusí bát, že by zpoždění narušilo jejich cestu. Řekl, že návaznost mezi nočními vlaky v Bohumíně a Břeclavi bude zachována. Aby se však nepřeneslo hodinové zpoždění do denních spojů, denní spoje na tyto zpožděné noční vlaky čekat vesměs nebudou.

Většina vlaků nabere hodinové zpoždění, některé spoje však budou možná opožděné méně. Například vlak EuroNight 443 Slovakia z Prahy do Humenného pojede mezi Ostravou a Humenným se zpožděním zhruba 30 až 60 minut, přičemž zpoždění se bude v závislosti na provozní situaci postupně snižovat. Nightjet 457 z Berlína do Vídně pojede v úseku Břeclav – Vídeň se zpožděním deset až 20 minut. Spoj EuroNight 477 Metropol z Břeclavi do Budapešti pojede se zpožděním zhruba 30 až 50 minut. A přímý lůžkový vůz z Curychu do Prahy jedoucí na spojích NJ 467 / EC 463 / EC 330 pojede v úseku mezi Salcburkem a Lincem sice se zpožděním zhruba 60 minut, v úseku Linec – Praha hlavní nádraží už však pojede načas.

Regionálních vlakových spojení se změna času netýká. Mezi druhou a třetí hodinou ranní, kdy se mění čas, totiž není žádný na trase.