Na výměnu kotle je více času. K jakým úpravám došlo v dotacích a na co máte nárok?

Vysoké ceny energií nutí domácnosti přemýšlet nad tím, jak uspořit zejména náklady na vytápění, které tvoří až dvě třetiny jejich spotřeby energií. Mnohé domácnosti, které ještě nevyměnily starý kotel na tuhá paliva, navíc budou muset řešit výměnu takového zdroje za nový, ekologický. Stát na to prodloužil lhůtu, namísto do letošního září mají domácnosti čas až do září 2024.

V případě takzvaných kotlíkových dotací a v dotačním programu Nová zelená úsporám došlo v poslední době k několika úpravám. Tou nejvýznamnější pro mnohé je fakt, že stát vyřadil z podporovaných zdrojů kotle na plyn – kvůli nejistotě ohledně dodávek z Ruska. Ale pozor, podpora v tom případě neplatí ani pro jiné alternativní plynové zdroje.