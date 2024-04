V USA vzniká další vysokorychlostní železnice. Spojí Las Vegas a Kalifornii

Železniční trať má být 350 kilometrů dlouhá a vlaky na ni budou dosahovat maximální rychlosti ve výši 320 kilometrů za hodinu. Americká vláda se stavbu rozhodla podpořit třemi miliardami dolarů, což je v přepočtu zhruba 70 miliard korun. Většina nákladů však půjde za soukromou firmou, píše agentura Bloomberg.

„Je to historický okamžik. Pokládáme základy nového odvětví. Plán, který jsme ve firmě vytvořili, nám navíc umožní tento záměr zopakovat i v dalších městech po celé zemi,“ řekl Wes Edens, zakladatel společnosti Brightline.

Výstavbu trati zahájila společnost Brightline West mimo jiné i díky podpoře investiční skupiny Fortress Investment Group. Soukromé náklady na výstavbu trati jsou nyní odhadovány na 6,5 miliardy dolarů (zhruba 155 miliard korun), na dalších 5,5 miliard USD (asi 130 miliard korun) vyjde další zázemí a kolejová vozidla.

Druhá vlaštovka

„Američané snili o vysokorychlostní železnici dlouhá desetiletí. Nyní, i díky miliardové podpoře skrze zákon o infrastruktuře prezidenta Bidena, se toto přání stává realitou,“ uvedl v oficiálním prohlášení ministr dopravy Pete Buttigieg. Dodal, že jde o úplně novou kapitolu na americké železnici.

Termín dokončení zatím není dosud znám, řada Američanů však doufá, že k dokončení projektu by mohlo dojít už v roce 2028, kdy se v Los Angeles budou konat letní olympijské hry. Cesta mezi Las Vegas a jihem Kalifornie by po dokončení měla trvat dvě hodiny, tedy asi polovinu toho, co v dnešní době trvá běžná jízda autem.

Cestování mezi Las Vegas a jihem Kalifornie je v rámci USA dlouhodobě velmi oblíbené. Každý rok se mezi těmito oblastmi přepraví zhruba 50 milionů aut.

První soukromé vysokorychlostní vlaky v USA začaly jezdit teprve během září loňského roku. Opět za nimi stojí společnost Brightline, která vlaky provozuje na Floridě mezi Miami a Orlandem. Dosahují však jen maximální rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Cesta mezi turistickými centry vyjde na 3,5 hodiny a vlaky na jedné cestě ujedou celkem 378 kilometrů. Podle odhadů by tuto linku mělo každý rok využít zhruba 8 milionů cestujících, uzavírá Bloomberg.