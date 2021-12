Za kilo cukroví zaplatíte až o 150 korun víc. Rostou ceny surovin a chybí cukráři

„Také my jsme museli zvýšit ceny, ale zákazníky to neodradilo. Zájem je téměř totožný jako minulý rok. Podražili jsme zhruba o 80 korun za kilogram a letos prodáváme mix cukroví. Třináct druhů vyjde na 520 korun za kilogram. Lidé mají zájem, chápou, co všechno zdražilo a že cukráři i pekaři museli jít s cenou nahoru. Jsme ale pořád nejlevnější široko daleko,“ řekla webu Lidovky.cz majitelka cukrárny Bonet v Čáslavi Barbora Nešporová. Největší zájem je podle ní o kolekci, ve které jsou všechny druhy, které podnik peče. Zároveň letos eviduje vyšší poptávku po hotových těstech na vánoční cukroví.