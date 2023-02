Kaufland a Lidl rozjely zpětný odběr petek a plechovek. Nabízejí za ně slevy

„Můžeme říct, je to historický okamžik, protože v České republice v tuto chvíli v rámci řetězců nejsou nikde jinde tyto automaty na zpětný odběr PET láhví a plechovek. Jsou to první automaty v České republice,“ zmínila na tiskové konferenci Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu. Jak dodala, jde o zpětný odběr, jelikož zálohování na PET láhví a plechovek ještě není v tuto chvíli legislativně upraveno.

„V tuto chvíli zákazníci nebudou platit žádnou zálohu, když si budou kupovat PET láhev a plechovku, a ani nebudou dostávat finanční částku při jejím vrácení. Budeme dávat slevové kupony,“ dodala. Sleva platí pouze na určitý sortiment. Například v prodejně Kaufland získá aktuálně zákazník dvacetiprocentní slevu na nápoje San Terra.

Jednorázové petky nebo hliníkové obaly ve čtvrtek začaly přijímat výkupní automaty v prodejnách Kaufland v Praze-Michli, Šternberku a v Olomouci-Neředíně. Lidl zapojil své provozovny ve Lhotecké ulici v Praze, ve Folmavské ulici v Plzni a v Trnkově ulici v Brně.

Petky a plechovky zákazníci vhodí do automatu a obdrží lístek se slevou. Přístroj následně přesune obaly do zázemí prodejny, tam jsou pomocí přístroje stlačeny. Tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler na tiskové konferenci upozornil, že vysbíraný materiál bude následně předán městu.

Ministerstvo pracuje na legislativě

Kaufland i Lidl zároveň do budoucna počítají s postupným rozšiřováním testování i do ostatních měst. „Již teď můžeme říci, že ve druhé fázi budou spuštěny Pardubice a Karlovy Vary. V daných městech půjde o jednu prodejnu Kaufland a jednu prodejnu Lidl. Bude to pravděpodobně ve druhé polovině tohoto roku,“ uvedla Maierl.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) již připravuje návrh zákona o zálohách, který by měl využití dnešního odpadu jako cenného surovinového zdroje zakotvit do právního řádu a legislativně umožnit plošné zálohování PET láhví, plechovek i dalších typů obalů.

Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka chce MŽP návrh zákona předložit vládě do konce letošního roku.

Zavedení systému dlouhodobě podporuje Iniciativa pro zálohování. Sdružuje firmy Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni 1873, Heineken ČR a Plzeňský Prazdroj, které patří k největším výrobcům nápojů v Česku.

„Vítáme, že i obchodníci se již na spuštění systému záloh intenzívně připravují. Podobné pilotní projekty obchodní řetězce v minulosti realizovali i v jiných zálohujících zemích a rovněž nyní se s nimi můžeme setkat hned na několika evropských trzích, které se na zálohování připravují,“ říká Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování.

Jak dodává, podobné aktivity vždy přinesly užitečnou zkušenost, která systém pomohla nastavit tak, aby byl komfortní pro spotřebitele.