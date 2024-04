Pavel podpořil vládní kroky směrem k zemědělcům, daň z půdy se měnit nebude

„Musím říct, že jsem rád, že pan prezident podpořil kroky, které jako vláda (směrem k farmářům) děláme,“ uvedl Výborný z KDU-ČSL. V letošním roce podle něj vláda přidá 550 milionů korun na životní pohodu zvířat a příští rok dvěma miliardami korun podpoří zaměstnanost na venkově skrze slevy na sociálním pojištění. Daň z půdy se ale měnit nebude, sdělil Výborný.

Ze studie Ústavu zemědělské ekonomiky a informací podle ministra plyne, že před konsolidačním balíčkem byla daň ze zemědělské půdy v Česku ze zemí EU desátá nejnižší, poté se přesunula na 15. příčku. „Zdaleka nejsou pravdivé informace o tom, že máme daň z půdy nejvyšší v Evropě,“ doplnil.

S prezidentem Výborný hovořil také o situaci na komoditním trhu, například s obilím. „Pan prezident mimo jiné zmínil i možnost využití evropské produkce v rámci rozvojové pomoci směrem do třetích zemí. I to by byla jedna z cest, jak se s nadbytkem obilí vyrovnat,“ řekl Výborný. Krátce se podle něj dotkli také cen potravin nebo novely mysliveckého a lesního zákona. „Pan prezident vidí ty dvě novely velmi podobně,“ uvedl ministr zemědělství.

Výborný také uvedl, že ministerstvo zemědělství připravuje dva balíčky na pomoc farmářům, jeden legislativní a druhý nelegislativní povahy. „Já bych byl rád, kdybychom do poloviny roku v tom (balíčcích) měli jasno,“ řekl. Některé záležitosti, které lze řešit hned, podle něj ale úřad neodkládá. Zmínil například zrušení povinnosti předložit potvrzení o bezdlužnosti u investičních dotací.