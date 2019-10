V roce 1968 to nebyla okupace, občané umírali při nehodách, řekl komunista Grospič. Lidé mu posílají jména obětí

PRAHA Sociální sítí Twitter se šíří další hromadná odezva na jednání tuzemského politika. Několik desítek lidí zasílá komunistickému poslanci Stanislavu Grospičovi seznam obětí sovětské okupace z roku 1968. Jde o reakci na jeho slova o tom, že invaze vojsk Varšavské smlouvy nebyla okupací a tehdejší mrtví zahynuli zejména při dopravních nehodách. Zákonodárce takto komentoval zařazení 21. srpna na seznam významných dnů, což ve čtvrtek schválila sněmovna.

Ke svéráznému kroku vyzval twitterové prostředí v pátek ráno uživatel s přezdívkou Jie, jenž se označuje za „glosátora českého bizáru“.



„Čau lidi, pošlete Standovi dopis z KSČM dopis?“ vybídl bezmála 18 tisíc svých sledujících. „Vytiskněte vlákna, dáte do obálky, nadepíšete a nalepíte známku (ideálně s Václavem Havlem) a pošlete,“ doplnil s odkazem na přiložený seznam obětí srpnové okupace.



K výzvě se záhy připojily desítky uživatelů a další se přidávají. „Výborný nápad. Za těch 19 korun (za známku) to stojí,“ píše jeden z komentujících. „Je šílené, co si dovolil Grospič říct. Je šílené, že tohle sedí ve sněmovně,“ dodává jiný.



Komunistický poslanec ve čtvrtek po schválení novely o zařazení 21. srpna na seznam významných dnů konkrétně uvedl, že to, co se dělo 21. srpna 1969, z jeho pohledu není okupace.



„Byl to tragický moment, nebyl správný… Ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem,“ řekl Českému rozhlasu.

„A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ prohlásil dále Grospič. Na jeho slova, která takřka zrcadlí rétoriku reprezentantů někdejšího režimu, se později snesla kritika. Mírnil je i jeho stranický kolega, poslanec Jiří Dolejš, který jako jediný komunista pro návrh zvedl ruku.



„Bazírování na pojmech, například jak je v mezinárodním právu definována okupace, není příliš šťastné. Lidé vnímají, že přijeli bez pozvání, že nás obsadili a že nám vnutili normalizační pořádky. Slovíčkaření není namístě,“ řekl Dolejš v rozhovoru pro server Novinky.cz.



Páteční twitterová výzva, která vzbudila ohlas, přitom není prvním podobným počinem uživatele s přezdívkou Jie. Před několika dny takto nabádal ostatní uživatele, aby využívali profil premiéra Andreje Babiše (ANO) jako seznamku. Reagoval tak na seznamovací inzerát jedné z uživatelek, který předseda vlády den předtím sám sdílel. Už v červnu Jie dokázal podobným způsobem proměnit diskusi na Twitteru prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka v lifestylový blog. Na jeho účtu se tak od té doby objevují recepty nebo tipy na výlety.