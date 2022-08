Řidič podezřelý z přejetí dvou mužů v Adršpachu zabil autem už v minulosti

Dva horolezce, manažery známé outdoorové firmy, auto srazilo mezi parkovištěm a vstupem do skal. Podle svědků jelo vysokou rychlostí. Přestože se řidič pokoušel vozidla zbavit a skrýt, po pár hodinách ho policisté vypátrali. Jednoho mrtvého a jednoho těžce zraněného muže našla projíždějící policejní hlídka ležet na silnici v Adršpachu v pondělí po půl desáté večer. Zraněný následně zemřel při transportu vrtulníkem. Za jejich smrt může podle policie 38letý J. Č., který měl dvojici přejet a od nehody uprchnout.

„Obec má na stánku o kousek dál taky kameru, takže si myslím, že policajti asi měli nějaké záběry, protože jinak by ho tak rychle nenašli,“ myslí si jeden z obyvatel, který bydlí přímo u místa nehody.

Zemřelí muži byli ředitelé známé firmy s horolezeckým oblečením. V Sušici, kde je sídlo firmy, visí jako připomínka jejich tragické smrti černá vlajka. Lidé chodí na pietní místo zapalovat svíčky. Několik kytic a svíček se objevilo i přímo u cesty v Adršpachu.

Osoba podezřelého není kriminalistům vůbec neznámá a podobně o něm hovoří i lidé z okolí. V trestním rejstříku má drobné krádeže, zákazy řízení a především další sebraný lidský život, což potvrdila policie i soud. „Mohu uvést, že muž má recidivní minulost, a to i za protiprávní jednání v dopravě. V roce 2017 byl okresním soudem v Náchodě uznán vinným z přečinu usmrcení z nedbalosti,“ sdělila na dotaz Krimi zpráv policejní mluvčí Lucie Konečná.

V roce 2016 v Červeném Kostelci totiž J. Č. nacouval do seniorky a srazil ji. Žena po několika dnech podlehla vážným poraněním hlavy. Teď zároveň další nehodou porušil svoji podmínku, díky které byl na svobodě. „V minulosti mu byl uložen trest zákazu činnosti opakovaně, odhaduji, že asi desetkrát. Zhruba od roku 2002 má trest zákazu činnosti prakticky nepřetržitý a opakovaně jej porušuje,“ uvedl soudce Okresního soudu v Náchodě Jiří Kučera.

Ujet od nehody je podle psychologa Karla Humhala bohužel častá reakce řidičů. „Svým způsobem je to omluvitelné, že v prvním okamžiku ujede. Alepak už ho neomlouvá, že se třeba k té nehodě nevrátí a minimálně ji nenahlásí, pokud je to nehoda typu, že tam zahynuli dva mladí lidé,“ řekl Humhal.

Se vzetím do vazby řidič nesouhlasil. Místo toho sliboval, že se trestnímu stíhání vyhýbat nebude. Jenže podle soudu nemá stálé bydliště a přespává u známých, takže hrozí, že by se skrýval. Stejně tak v jeho neprospěch hrálo primárně to, že ujel a neposkytl první pomoc. Za mřížemi může strávit až pět let.