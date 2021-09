Advokáty čeká střet o etický kodex. Jeho absence by se prý mohla vymstít, část členů ho má ale za zbytečný

„Jde nám o to, aby kovářova kobyla nechodila bosa. Advokáti se často specializují na trestní odpovědnost právnických osob. Sami to přitom upravené nemáme. Chceme proto zavést compliance program, jaký mají i jiné společnosti, jež se tím chrání před případnou trestní odpovědností,“ řekla pro Lidovky.cz senátorka Šípová, jež je sama advokátkou a kandiduje do představenstva ČAK.