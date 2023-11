Vláda před Fialovým turné škrtla pomoc Africe na nulu. „Co jim chceme nabídnout?“ ptají se exšéfové české diplomacie

Během několikadenní akce navštívil čtyři africké státy (Etiopie, Keňa, Ghana a Pobřeží slonoviny) v doprovodu dvou desítek českých podnikatelů. Ještě před odletem upozornil, že Evropa v poslední době zanedbala rozvoj vztahů s Afrikou, čehož podle něj využily Rusko a Čína. „Musíme to, co jsme zanedbali, napravit. Způsob, kterým jsme to dělali, nebyl dostatečně efektivní,“ řekl Fiala.

Jenže jak zjistil server Lidovky.cz, česká diplomacie nedostala stovky milionů korun určené právě na rozvojové projekty v Africe. Vyplynulo to z materiálu k rozpočtu, který projednávali minulý týden poslanci zahraničního výboru. U položky s názvem „Program naplňování cílů ČR v Africe v letech 2023–2025“ svítila nula korun. Přitom právě tento program v lednu odsouhlasil celý kabinet.

Diplomaté si proto posteskli. „Přestože ministerstvo zahraničních věcí požadavek v souladu s výše uvedeným usnesením vlády opakovaně při přípravě rozpočtu uplatnilo, ministerstvo financí jej neakceptovalo,“ uvádí se v materiálu, který má redakce k dispozici.

Česko k přípravě rozvojových projektů zpracovalo 23stránkovou strategii. Cílem našeho působení se má stát v roce 2030 stabilní a prosperující Afrika. Ambice však mohou zůstat jen na papíře. Peníze na uskutečnění letos chybí. A nepočítá se s nimi ani v rozpočtu resortu zahraničních věcí na příští rok.