Armádní airbus má poruchu, čeká na náhradní díl. Do Izraele letí jiné stroje

Na cestě do Prahy z Izraele je třetí repatriační letadlo, oznámil ministr zahraničí Lipavský. Dopoledne do země odletí vojenský letoun CASA, odpoledne vládní speciál, sdělilo ministerstvo zahraničí a posléze to potvrdila ministryně obrany Jana Černochová. Velký armádní letoun Airbus má poruchu, čeká se na náhradní díl. Některými lety určenými pro evakuaci Čechů se do Izraele z ČR vrátí i tamní občané, Lipavský vyhověl žádosti, potvrdilo ministerstvo zahraničních věcí.