Policie navrhla obžalovat za podvod dva rusínské aktivisty s vazbami na Zemana

Obvinění jsou podle Deníku N podezřelí z toho, že do České republiky dováželi zahraniční pracovníky z Ukrajiny. Ty zaměstnávali, přestože neměli pracovní povolení. Státu také neodváděli daně, škoda je podle serveru zhruba 100 milionů korun.

„V dotazované věci bylo skončeno vyšetřování a věc byla společně s návrhem na podání obžaloby předložena dne 27. března 2024 dozorové státní zástupkyni, která se nyní předloženými materiály zabývá,“ řekl Deníku N mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Oba Rusíni byli podle webu po zadržení v roce 2020 ve vyšetřovací vazbě, Ťasko serveru po propuštění řekl, že je připravený se u soudu očistit. Nyní ani jeden z mužů nechtěl případ komentovat.

Obviněnou firmou je podle serveru společnost Dašické sklepy, která patří rodinným příslušníkům Ťaska a Džuhana a provozuje penzion, pivovar a restauraci v Dašicích na Pardubicku. Podle Deníku N v podniku opakovaně pobýval bývalý prezident Miloš Zeman, a to jak před zvolením do funkce, tak i po něm. „Firmu Dašické sklepy oba Rusíni zastupovali i při cestě do Ruska, kam Zemana v roce 2017 doprovázeli,“ popsal server.

Vazby Ťaska s Džuhanem na Pražský hrad podle webu vyvolaly několik diplomatických roztržek s Ukrajinou. Bývalý ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis například kritizoval, že Hrad v roce 2019 poslal pozvánku na oslavy 28. října aktivistce prokremelské krymskotatarské organizace. Její jméno na Hrad podle Deníku N nahlásil právě Ťasko.

Oba podnikatelé také podle serveru udržovali kontakty se separatisty na okupovaném Krymu, ale i s konspirátory a proruskými aktivisty v různých zemích Evropy. V kontaktu byli také s ruskou ambasádou.