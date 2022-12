Babišův trapas mezi dětmi. Neznal planety, Švejka ani žaludky krávy

„Kolik žaludků má kráva a jak se jmenují?“ zeptal se jeden ze školáků šéfa hnutí Ano, bývalého předsedy vlády a jednoho z favoritů nadcházející prezidentské volby Babiše. „Strašně moc, to nevím. Používá je na trávení a na výrobu mléka asi,“ odpověděl nejistě expremiér.

„Co je napsáno na oponě Národního divadla a co to znamená?“ ptal se jiný. „Tak to teda nevím, ale my jsme rekonstruovali Národní muzeum a Státní operu. Můžeš mi to připomenout,“ vyzval expremiér chlapce. „Je to Národ sobě a je to tam z důvodu, že národ sám organizoval...“ vysvětloval školák, když ho Babiš přerušil: „Ano. Sbírku, když divadlo shořelo. To vím,“ urychleně doplnil.

Předchozích dílů pořadu se zúčastnili též další uchazeči o post hlavy státu Josef Středula, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Karel Janeček, jehož kandidaturu však nakonec ministerstvo vnitra zamítlo.

Děti svými otázkami zabrousily i do okruhu české literatury. „Uveďte několik významných děl Karla Čapka,“ vyzvala žákyně Babiše, který nejprve odpověděl, že neví. Po chvíli si však vzpomněl na slavný dystopický román Válka s mloky.

Při otázce na planety sluneční soustavy Babiš zaváhal: „Měsíc, Mars, Pluto, Saturn, Slunce...“

Na video Babiše před třídou studentů reagoval poslanec a místopředseda hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský: „Tohle překonalo všechna moje očekávání. Tak hlavně učit se, učit se, učit se,“ zveřejnil na Twitteru a k příspěvku připojil hashtag „wedontneednoeducation“, tedy „nepotřebujeme vzdělání“.

Video bez povšimnutí nenechal ani Babišův kandidátský soupeř a též jeden z hostů pořadu K tabuli! Petr Pavel. „Slibuji, že pokud Andrej Babiš půjde do debat, nebudu se ptát na Sluneční soustavu,“ ironicky komentoval na Twitteru.

Babiš v talkshow, kterou Prima vysílala ve čtvrtek večer, mimo jiné zavzpomínal na svou první brigádu. „Byl jsem cílevědomý a chtěl jsem vydělávat peníze. A když mi bylo devět let, začal jsem sbírat tenisáky za pět korun na hodinu. Stále jsem pracoval,“ vyprávěl dětem.

Žákům dokonce vysvětlil, proč vstoupil do politiky: „Šel jsem do politiky, protože tu byla korupce a polistopadový kartel, což jsou lidé, kteří ovládají tuto zemi už třicet let a živí se politikou. Já se politikou neživím. A co je důležité – nebojím se chodit mezi lidi,“ sdělil a dodal, že i přes negativní reakce některých účastníků setkání, která v rámci kampaně po České republice pořádá, se nebojí odpovědět na cokoliv.