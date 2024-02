Podvodníka eskortovali z Argentiny zpět do Česka. Skrýval se 17 let

Policie eskortovala ve čtvrtek z Argentiny do Česka Josefa Šindelku, který mnoho let unikal trestu vězení. Po Šindelkovi se pátralo od roku 1998 za to, že podvedl svého tehdejšího obchodního partnera. Eskortovali hol Air Marshalové a policista z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, uvedla policie na síti Facebook.