Armáda nakoupí více pásových obrněnců. Půjde o historicky největší armádní zakázku

Původní zpráva

Za zdmi ministerstva obrany v těchto dnech finišují přípravy dosud historicky největší armádní zakázky. Do června by mělo být jasno, zda půjdou do zasloužilého důchodu staré pásové obrněnce, takzvaná „bévépéčka“, ještě z dob Varšavské smlouvy. Od loňska je favoritem na jejich nástupce švédský stroj CV90, který vyrábí zbrojařský koncern BAE Systems.