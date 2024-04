Armádní IT expert „Koňák“ skončil. Z generálního štábu odchází vlivný plukovník, který je v hledáčku policie

Původní zpráva

Roky patřil mezi nejdůležitější důstojníky na Generálním štábu Armády ČR. Měl přehled o nejutajovanějších IT systémech používaných Českem, ale i NATO. V dubnu však ve funkci skončil. A to jen krátce po loňské razii detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kteří přišli sbírat možné důkazy i do jeho kanceláře.