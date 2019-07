Babiš: Došla mi trpělivost. Kauzu Šmarda vyrobilo Sobotkovo a Chovancovo křídlo v ČSSD

PRAHA Za viníka celé kauzy kolem výměny ministra kultury označil premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro sobotní deník Právo ČSSD a její představitele, jmenovitě stranické podpůrce expermiéra Bohuslava Sobotky a bývalého ministra vnitra Milana Chovance. „Od vstupu do vlády hází panu Hamáčkovi klacky pod nohy,“ tvrdí premiér. „Dlouho jsem hledal kompromis a držel jsem se zpátky, ale moje trpělivost už došla,“ dodává v rozhovoru.

Babiš prý se svým koaličním partnerem prý už dál nehodlá hrát divadlo. „Už nejsem ochoten ze sebe nechat dělat hlupáka a otloukánka a nejsem ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že jsem slabý premiér,“ uvedl pro deník Právo.

Dle svých slov udělal pro udržení kabinetu maximum a předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi hodně pomáhal. „Šel jsem i na předsednictvo ČSSD, abych zdůraznil, že je naše vláda úspěšná a bylo by škoda ji rozvrátit kvůli tomuto problému,“ vysvětlil Babiš s tím, že podle něj celý problém vyrobila sociální demokracie a její představitelé.

Podle Babiše Hamáčka sráží především stoupenci expremiéra Bohuslava Sobotky či bývalého ministra vnitra Milana Chovance a celou situaci vnímá jako vnitrostranický boj. „Kauzu vyrobilo Sobotkovo a Chovancovo křídlo v soc. dem., tedy Plzeň, Ústí nad Labem, Praha a část Brna, které nikdy nepřijalo výsledek vnitrostranického referenda a celou dobu od vstupu do vlády hází panu Hamáčkovi klacky pod nohy,“ tvrdí Babiš.

Reakci expremiéra Sobotky, exministra Chovance i současného šéfa ČSSD server Lidovky.cz shání.



‚Šmarda není vhodný člověk na kulturu‘

Podle Babiše existovala v ČSSD vnitrostranická dohoda o tom, že současný ministr kultury Antonín Staněk odvolán nebude. V rozhovoru uvádí, že grémium strany vyjádřilo Staňkovi podporu a uložilo mu, aby do 31. května udělal pořádek v resortu a na kulturní scénu a vypsal výběrové řízení na nástupce nyní už bývalého ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. „No a 13. května bez jakéhokoli vysvětlení pan Hamáček oznámil Staňkovi, že má rezignovat. Otočil o 180 stupňů, šel proti rozhodnutí vlastního grémia,“ uvádí premiér. „Takže tím, že pan Hamáček ustoupil sobotkovsko-chovaneckému křídlu.“

K brzkému jmenování potenciálního nástupce Antonína Staňka v čele resortu kultury je Babiš skeptický. „Nemám žádnou možnost prezidenta k tomu donutit, tak snad těch pár týdnů, kdy jsou vládní prázdniny, vydržíme,“ uvedl.

Sám ovšem Šmardu nepovažuje za ideálního kandidáta. „Souhlasím s prezidentem, že to není člověk, který je vhodný na kulturu. Je to specifický resort, na který je třeba mluvit jazyky, reprezentovat, mít znalosti,“ argumentuje předseda vlády. „Nejsem si jistý, jestli to splňuje zrovna pan Šmarda, ale jak říkám, akceptuji, že si to soc. dem. myslí, proto jsem jej také prezidentovi navrhl.“

Pokud by ani po prázdninách prezident Zeman Šmardu nejmenoval, přikročil by Babiš dle svých slov k „ráznému řešení“. Jaké kroky by udělal, ale v rozhovoru neupřesnil. Výměna resortů mezi hnutím ANO a ČSSD podle něj nepřipadá v úvahu a pro demisi vlády nevidí důvod, když je podle něj jeho kabinet úspěšný.

„Zatím se žádné drama a krize nekoná, vláda normálně funguje,“ vysvětlil Babiš. Podle něj mohou nastat jen tři scénáře. Buď Miloš Zeman jmenuje ministrem kultury Michala Šmardu, nebo ho nejmenuje a ČSSD najde nového kandidáta. Případně ČSSD odejde z vlády. „Opakuji, že to nepovažuji za dobrý nápad a bylo by to absurdní,“ dodal k případnému rozpadu svého kabinetu.

Ministerstvo kultury zřejmě bude od konce července zhruba dva týdny bez člena vlády. Dohodl se na tom premiér Babiš na schůzce s prezidentem Zemanem ve čtvrtek v Lánech. „Do té doby nikdo pověřen nebude, o své úseky se budou starat náměstci a vše se následně vyřeší. Pokud nebude ministr cirka po dobu dvou týdnů, chod ministerstva to neohrozí. Stejně v tu dobu budou vládní prázdniny, takže vláda ani nebude zasedat,“ sdělil v týdnu premiér LN. Předseda ČSSD Hamáček však už dříve uvedl, že jiného nominanta než Šmardu nedodá, a tak je otázkou, jak dlouho resort bez vedení zůstane.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, kdyby Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, kdyby nemohli rozhodovat, koho do ní vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.

V době dovolené bude Babiše zastupovat Schillerová

Babiš zároveň zjistil, že nemá kompetence k pověření náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřiny Kalistové (ČSSD) řízením ministerstva kultury. V sobotu uvedl, že náměstka či náměstkyni by měl pověřit před svým odchodem z úřadu nynější ministr Antonín Staněk (ČSSD), chce s ním o tom mluvit. Několikatýdenní proluka v řízení resortu podle něj nezpůsobí problémy.

„Kalistová byla teď třikrát na vládě, resort funguje, není to tak, že by se bez ministra ministerstvo zhroutilo. Navíc jsou prázdniny, takže je to zbytečná starost,“ uvedl. Na ministerstvo se chystá ve středu před zahájením vládních prázdnin. „Rozpočet vyjednáváme od února, není to něco, že by bylo něco ohroženo,“ uvedl premiér. Už dříve řekl, že předpokládá, že nejpozději 26. srpna, tedy po vládních prázdninách, bude o situaci na ministerstvu jasno. Pokud ne, udělá zásadní kroky, řekl. Možný další postup nechtěl přiblížit.

Premiéra také nyní čeká dovolená. Během ní svěří v době úřad vicepremiérce a ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO). Plánuje cestu do Řecka a Francie, na dovolené stráví dohromady dva týdny. Vládní prázdniny začnou k 1. srpnu, první jednání po dovolené Babiš svolal na 26. srpna. Už před tímto datem ale bude zpět v premiérském úřadu.

„Pověřím paní Schillerovou, protože ona už na týden na dovolené byla a bude tu z vicepremiérů nejdéle,“ uvedl Babiš. Žádnou důležitou agendu premiér nenechá otevřenou. „Není co řídit, kdyby něco bylo potřeba podepsat, tak může,“ uvedl úkolu, který bude Schillerová mít.