V kauze Čapí hnízdo se čtou závěrečné řeči, další dokazování soudce zamítl

Babišovi právníci ve středu u hlavního líčení navrhli další důkazy, mimo jiné knihu Andrej Babiš mladší: Oči mi otevřel Bohdan Švarc. Požadovali také vypracování nového znaleckého posudku o duševním zdraví expremiérova syna a také to, aby Soudní dvůr Evropské unie určil hranice malého a středního podniku.

Soudní senát však ve čtvrtek na úvod jednání všechny jejich návrhy zamítl. „Návrhy na doplnění dokazování se zamítají. Další dokazování se končí. Poprosím nyní pana státního zástupce o závěrečnou řeč,“ vyzval soudce Šott.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch ve své řeči shrnuje pochybnosti o tom, jak probíhalo předávání akcií Farmy Čapí hnízdo. Zmínil také svědectví expremiérova syna Andreje Babiše mladšího, který u soudu odmítl tvrzení svého otce, že vlastnil akcie farmy. „Svědek opakovaně striktně popřel, že podepsal smlouvu o převodu akcií. Nikdy tyto akcie v držení neměl a tudíž se nikdy nestal jejich vlastníkem,“ řekl Šaroch.

Babiš o tom musel vědět, tvrdí Šaroch

V závěrečné řeči také připomněl, že znalkyně z oboru psychiatrie a psychologie posoudily věrohodnost Babiše mladšího a rozhodly, že je schopen vypovídat. „Pokud by byla výpověď svědka osamocená, bylo by možné uvažovat, že je to jakýsi akt pomsty vůči otci, ale tato výpověď není jediná, která zpochybňuje skutečné převzetí akcií tímto svědkem,“ doplnil státní zástupce. Podle Šarocha tak není důvod Babišovi mladšímu nevěřit.

Podle Šarocha dále farma nesplňovala podmínku malého a středního podniku a neměla tak získat evropskou dotaci. Z výpisu platebních karet podle něj také vyplývá, že Babiš mladší se v době podepsání akcií pohyboval v USA a cenné papíry mu tak nebyly předány. „Obžalovaný Babiš musel být jednoznačně informován, musel o tom vědět,“ řekl Šaroch.

Obžaloba tvrdí, že Babiš svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky.

Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o padesátimilionovou dotaci podala Nagyová.

Babiš ve středu zopakoval, že považuje své trestní stíhání za účelové, politické a načasované před prezidentské volby, jejichž první kolo se uskuteční 13. a 14. ledna.

Uvedl, že neřídil ani neovlivňoval Farmu Čapí hnízdo, přestože za projektem původně stál. Nagyová odmítla, že by při žádosti o prostředky z fondů Evropské unie obcházela pravidla.

Doměření daně za reklamu na Čapím hnízdě

Mezitím přišla informace, že pěti firmám z holdingu Agrofert doměřila Finanční správa daň za to, že si před lety zadaly reklamu na farmě Čapí hnízdo. Jak uvedl server iROZHLAS.cz, názvy firem ani výši částek úřad s ohledem na neveřejnost daňového řízení nesdělil.

Kvůli platbám za reklamu na konferenčním centru Čapí hnízdo zahájil Specializovaný finanční úřad v letech 2017 až 2020 šest řízení s pěti firmami z holdingu Agrofert, uvádí rozhlas. Původně podle něj úřad prověřoval 23 firem Agrofertu, u 18 z nich ale úředníci daňové řízení nezahájili.

Doměřenou daň firmy dosud nezaplatily a proti verdiktu se odvolaly. „Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem, probíhající kauzy však nekomentujeme,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Případ bude nyní posuzovat Odvolací finanční ředitelství.

Agrofert patří do Babišových svěřenských fondů. Podle médií se kriminalisté v reklamní větvi případu zabývali podezřením, že suma 272 milionů korun v letech 2010 až 2013 ve skutečnosti nešla na reklamu, ale pomáhala Čapímu hnízdu splácet úvěr a společnosti Agrofert snížit si daně, což firma odmítá.

Platby za reklamu byly údajně buď fiktivní, nebo předražené. V případu nebyl nikdo obviněn a policie jej loni v červnu odložila. Rozhodnutí potvrdilo pražské městské státní zastupitelství.

Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová v současnosti čelí u soudu žalobě kvůli dotacím na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce.

Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají.