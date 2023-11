Střet ve Sněmovně. Stanjura sáhl na Babiše, vyměnil si gesta s Schillerovou

Projednávání rozpočtu pro příští rok se ve Sněmovně vyhrotilo, až to vypadalo na schylující se potyčku mezi poslanci, jak je běžné například v balkánských parlamentech. Napětí vyvolal konflikt mezi šéfem ANO Andrejem Babišem a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou poté, co expremiér člena vlády vinil z „kšeftů“, do nichž měla být zapletena jeho manželka.