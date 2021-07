Babiš vs. Bartoš: Ústecko se přemění na politický ring, souboj těžkých vah ovlivní krajané

Původní zpráva

Hlasy, jež odevzdají Češi žijící za hranicemi, bývají ve volbách nevýznamným mementem toho, že pohled na tuzemskou politiku zpoza hranic se zpravidla o dost liší od reálných výsledků hlasování. Avšak v nadcházejících sněmovních volbách, jež se uskuteční začátkem října, mohou hlasy krajanů získat daleko větší váhu. A to pro to, že se započítají do výsledků v Ústeckém kraji, kde si to jakoby mimoděk rozdají o premiérské křeslo předseda Pirátů Ivan Bartoš a stávající ministerský předseda a lídr hnutí ANO Andrej Babiš.