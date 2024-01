Užívání léků na erekci v Česku roste. Za deset let se počet balení zdvojnásobil

Počet balení léků na poruchy erekce dodaných do ČR se za posledních deset let téměř zdvojnásobil, loni jich bylo více než půl milionu. Vyplývá to ze statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Lékaři podle sexuologa Lukáše Bittnera pacientům kromě těchto léků v tabletách, které jsou pouze na lékařský předpis, mohou nabídnout také injekce, léčbu rázovou vlnou nebo operaci implantátu.