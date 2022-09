Na Barrandovském mostě silničáři vyhradí rychlejší pruh pro řidiče, kteří zůstanou na okruhu

Dopravu na a před mostem komplikuje podle šéfa společnosti Satra Alexandra Butoviče takzvaný průplet, kdy se v jednom místě setkávají a proplétají auta jedoucí ze Smíchova, Barrandova a ze Strakonické ulice. „Opatření spočívá v tom, že levý jízdní pruh ve směru z centra bude určen pouze pro vozidla, která pokračují po Městském okruhu a nebude z něj možné dělat žádné jiné manévry a třeba sjet následně do Modřanské,“ řekl Butovič. Ve směru z Braníku na Smíchov se změny nechystají.

Naznačení rychlejšího pruhu na Barrandovském mostě (červená)

K tomu, aby opatření přineslo efekt, který si od něj silničáři slibují, má pomoci to, že bude v nově pouze průběžném pruhu rychlost 80 kilometrů v hodině. V ostatních pruzích budou auta jezdit maximálně padesátkou. Nový vyhrazený pruh bude začínat před nájezdem na most, a v místě, kde se oddělují pruhy na Barrandov a na Strakonickou.

V plánu je také stavba nové rampy, která překlene sjezd na Modřanskou. Řidiči ze Strakonické by vyjeli na most a pokud pokračují na Jižní spojku, tak by před sjezdem na Modřanskou odbočili vpravo na nové přemostění a pokračovali dál. Auta by se tak s vozy jedoucími na sjezd z Modřanské vůbec nekřížila.

První variantu zavede město na konci září, až dokončí letošní opravy na Barrandovském mostě. Opatření se následně vyhodnotí a na základě toho se město podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra rozhodne, zda se vybuduje také rampa. „Ta by mohla stát okolo 90 milionů korun. Finální rozhodnutí o stavbě ale ještě nepadlo. Nicméně mohla by být vybudována v rámci poslední fáze oprav Barrandovského mostu,“ řekl.

Rekonstrukce mostu začala 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, kterou nyní znovu budují, a odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace. Původně měly práce skončit 2. září, avšak kvůli vynuceným úpravám projektu se o 27 dní zpozdí. Práce na mostě jsou naplánovány ještě na čtyři fáze, každá bude trvat zhruba tři měsíce v roce.