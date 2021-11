Sežere děti kybervlk? Výuka chování v kybernetickém prostředí má začít už ve školkách

Stejně tak jako se děti učí mýt si ruce nebo to, že se před přecházením silnice musí na rozhlédnout, měly by se naučit pohybovat ve virtuálním světě. „Základní povědomí o pravidlech chování v kybernetickém prostředí by mělo mít každé dítě, mateřskou školkou počínaje,“ řekl Josef Strelec, ředitel Centra kybernetické bezpečnosti, které spadá pod neziskovou organizaci AFCEA. „Protože již od mateřské školky začínáme žít ve dvou životních prostředích – jak ve 3D, tak i v tom virtuálním, kybernetickém prostoru,“ vysvětlil.



S tím souhlasí i středoškolský učitel informatiky Václav Maněna. Před digitálními technologiemi není podle něj možné zavírat oči, protože tím nepřestanou existovat. Lidé se s nimi zkrátka musí naučit správně zacházet. „Tak jako víme, jak bezpečně používat nůž, abychom se nepořezali, tak zrovna tak je potřeba se vzdělávat v oblasti použití mobilních telefonů,“ řekl Maněna.

„Samostatná strategie na výuku kybernetické bezpečnosti a prevence by neměla smysl bez rozvoje digitální gramotnosti,“ řekla Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství. A právě proto prý rezort digitální gramotnost začlenil do revizí osnov informatiky pro základní školy i gymnázia. „Nový vzdělávací obsah informatiky klade důraz na to, aby u žáků byly rozvíjeny dovednosti práce s informacemi, aby rozuměli principům fungování digitálních technologií a aby uměli využívat technologie nejen efektivně, ale také bezpečně a eticky,“ popsala Lednová.

Zároveň je podle ní důležité, aby se digitální kompetence a s tím spojené bezpečné chování na internetu rozvíjely napříč vzdělávacími oblastmi. Rozhodnutí, jak a v jakém rozsahu kybernetickou bezpečnost do výuky začlenit, je však na ředitelích. „Bude vždy záležet na každé škole, do jakého předmětu téma kybernetické bezpečnosti zařadí,“ přiznala Lednová.

Kybernetické pohádky

Centrum kybernetické bezpečnosti začne osvětu ve školkách s chystanou knížku Kyberpohádek, v níž přichází s moderními adaptacemi tří klasických pohádek, skrze které se děti seznamují s konceptem dobra a zla. Na Červenou karkulku nemusí vlk číhat v lese, informace o babičce vyláká z Karkulky pod falešnou identitou, když se na internetu vydává za stejně starou holčičku. Kůzlátka vlkovi sice neotevřou, bezpečností kód vrátek ve znění 12345 však sám bez problému uhodne. Šípková Růženka zase žije v chytrém království, jež je plné nejmodernějších chytrých zařízení, která se ovládají mobilem. Zlá sudička jí nevěští, že se píchne do prstu a celé království usne, nýbrž pronese: „Než bude Růženka dospělá, zaviruje počítače a chytrá zařízení celého království.“ Na situacích z pohádek, které děti dobře znají, se mají seznámit se specifiky kybernetické prostředí.

Primárně knížka cílí na předškoláky, kteří ještě číst neumí, takže jim pohádky musí předčítat dospělák. Pro případ, že by se v problematice neorientoval ani on, můžou si v závěru publikace přečíst vysvětlivky, jakýsi manuál. „A může se stát i opak. Že dítě bude edukovat dospělého čtenáře,“ směje se Strelec.

Na mezery v oblasti kybernetické bezpečnosti naráží i ministerstvo školství u učitelů, hlavně pak informatiky. Proto již chystá metodickou podporu a speciální kurzy. „Klíčem pro proměnu vzdělávání bude dostatek vzdělávacích kurzů a podpory pro učitele a školy. Toto ministerstvo podpoří prostřednictvím Národního plánu obnovy, kde na tyto aktivy budeme směřovat stovky milionů korun v rámci dalších čtyř let,“ řekla Lednová.

Ředitelé škol však musí řešit ještě další problém: učitelů informatiky je jako šafránu. „Problém je, že učitelé informatiky nejsou,“ potvrdila Renáta Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií. Jednak chodí na pedagogické fakulty za studiem informatiky málo zájemců, jednak následně jen málo absolventů zůstává v oboru a živí se učitelstvím. Finančně atraktivnější nabídky dostávají z firem, kde šikovné „ajťáky“ platí zlatem.

Youtubeři učí

Pro středoškoláky je připraven speciální videokurz, který je má seznámit s bezpečnostními, ale i etickými a sociálními otázkami spojenými s digitálními technologiemi. Program připravil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Aby byl pro mladé atraktivní, zapojilo se do něj deset youtuberů, tedy lidí, kteří se živí natáčením videí na platformu YouTube. Hlavním „vyučujícím“ je youtuber Lukáš Fritscher, známý pod přezdívkou Lukefry. Každá videolekce je doplněna podpůrnými materiály, se kterými pak můžou učitelé pracovat při vyučování. Na přípravě pracovních listů se podíleli učitelé z praxe a knihovníci.