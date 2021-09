Obžalovaný z vypálení bytu v Bohumíně přijme doživotí. Dohodu musí ještě schválit soud

Bezpečnostní opatření Projednávání dohody se uskutečnilo v budově Krajského soudu v Ostravě, a to kvůli bezpečnostním opatřením, která případ provázejí. „Pro jednání jsme poskytli jednu z našich jednacích síní, protože státní zastupitelství vhodným prostorem nedisponuje. Soud však ve věci zatím nebude nijak rozhodovat,“ upozornil místopředseda soudu Igor Krajdl. Projednávání je podle zákona neveřejné, mohou se ho však zúčastnit lidé poškození trestným činem, tedy i pozůstalí po obětech. Těch dorazilo jen několik, přišli ovšem také pověření zmocněnci dalších. „Rozhodli jsme o přesunu do největší síně kvůli bezpečnosti a komfortu účastníků, protože se může zúčastnit větší množství poškozených, například všichni obyvatelé panelového domu. Samozřejmě bezpečnostní výhodou je i přesun obžalovaného,“ uvedl Krajdl s tím, že z vazební věznice vede přímý vstup do jednací síně. Tudy obžalovaného přivedla zásahová jednotka. Údajně měl na sobě přilbu a neprůstřelnou vestu tak jako při minulých přesunech k procesním úkonům.