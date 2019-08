Bradáčová očekává verdikt o případné obžalobě Babiše v kauze Čapí hnízdo do konce léta

Praha Státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodne do konce srpna, zda podá obžalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) a další obviněné v případu padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. V rozhovoru na serveru Seznam Zprávy to v úterý řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Policie podala návrh na obžalování Babiše v polovině dubna, Bradáčová nepovažuje za nestandardní, že státní zastupitelství o dalším postupu dosud nerozhodlo. Pražské městské státní zastupitelství na dotaz ČTK uvedlo, že lhůta do konce srpna nemusí být konečná.



„Osobně předpokládám, že do konce léta bychom měli znát odpověď, jak (Šaroch) rozhodne,“ řekla Bradáčová. Připomněla, že státní zástupce může podat obžalobu, zastavit trestní stíhání nebo vrátit spis policii k dalšímu vyšetřování.

Mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že lhůta pro vypracování rozhodnutí ohledně kauzy Čapí hnízdo byla stanovena do konce srpna. „Stanovená lhůta nemusí být nutně konečná. S ohledem na v té době platný stav věci, lze lhůtu prodloužit,“ upozornil však. Cimbala také uvedl, že státní zastupitelství bude o rozhodnutí informovat až poté, co bude doručeno dotčeným osobám, orgánům nebo příslušnému soudu.

Poté, co policie podala návrh na obžalování Babiše a ostatních obviněných, Bradáčová uvedla, že by státní zastupitelství mělo o dalším postupu rozhodnout do tří měsíců. Tato lhůta uplynula v polovině července, vrchní státní zástupkyně se ale nedomnívá, že by Šaroch věc protahoval. „Ta lhůta tří měsíců je průměrná doba, kdy státní zástupci krajských a městského státního zastupitelství zpracovávají obžaloby nebo jiná rozhodnutí v obdobných věcech stejné závažnosti,“ řekla. Nevidí nic nestandardního na tom, když rozhodnutí padne do konce srpna.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Kromě premiéra čelí obvinění i jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková jeho švagr Martin Herodes. Obviněni jsou také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího vyloučila policie k vlastnímu řízení. V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé, Šaroch ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Babišovi hrozí v kauze až deset let vězení. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert, jehož akcie premiér vložil do svěřenských fondů.

Bradáčová v rozhovoru také uvedla, že vrchní státní zastupitelství posoudilo auditní zprávy Evropské komise, podle nichž je Babiš stále ovládající osobou Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. „Informace jsme vyhodnotili a postoupili je dál,“ uvedla bez dalších podrobností. Vyhnula se odpovědi na dotaz, zda informace byly postoupeny policii.