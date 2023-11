Ceny potravin podle potravinářů porostou. Ministr nesouhlasí

Večeřová uvedla, že k poklesu cen potravin v poslední době vedlo hlavně fungování trhu, nikoliv tlak vlády, o kterém několikrát mluvil jak Výborný, tak premiér. Ke zdražování naopak vedl růst nákladů, doplnila. Proto v situaci, kdy podle posledních informací mají firmám výrazně růst ceny energií, nelze počítat s tím, že se ceny potravin sníží, dodala.

Jednání s výrobci a obchodníky, které premiér Petr Fiala ve videu minulý týden avizoval, podle ní už proběhla.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pořadu poznamenal, že pokud je stále velká poptávka po levnějších potravinách, musí obchodníci sahat po zboží z dovozů.

„A jakékoliv zvýšení ceny energií k růstu cen potravin určitě povede,“ doplnil Prouza. Podotkl také, že další možný růst nákladů postaví potravinářské firmy do velké nevýhody proti zahraničí. Vládní konsolidační balíček přináší také vyšší daň z příjmu, změnu pravidel zaměstnávání na dohody a další změny, dodal. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala se ale export zahraničních potravin pro české spotřebitele prodraží.

Firmy by se měly přestat vymlouvat, uvedl ministr

Ministr zemědělství Marek Výborný vidí problém mezi potravináři a řetězci. Firmy by se podle něj měly přestat na ceny energií vymlouvat, protože se dostaly na průměr EU.

„Pokud jde o energeticky náročné provozy, tak se řešení hledá. Věříme, že to dokážeme řešit,“ uvedl. Přísliby, co byly dány ze strany prodejců, věří že budou také naplněny. „Nemůžeme zůstat na tom, co platilo za covidu, že se vše kompenzovalo. Musíme se vrátit k tomu, co bylo před touto dobou běžné,“ sdělil ministr.

DPH na potraviny se má podle vládního konsolidačního balíčku od ledna snížit ze současných 15 na 12 procent. Prouza už dříve ale upozorňoval na to, že konsolidační balíček přesune nealkoholické nápoje do základní 21procentní sazby ze současné 15procentní sazby.

Večeřová v pořadu opět zkritizovala srovnávání cen potravin v Německu a Česku, které ve svém nedávném videu prezentoval premiér Fiala. V Německu je na na potraviny DPH sedm procent a Polsko až do konce letošního roku snížilo sazbu na nulu. To vede dlouhodobě k nákupům Čechů v zahraničí, dodala.

Energetický regulační úřad nedávno oznámil, že pro domácnosti navrhuje meziroční růst regulované složky elektřiny o 71 procent a u plynu zhruba o 39 procent, ještě výraznější by mělo být zvýšení pro velké odběratele. Návrh se nelíbí podnikatelským organizacím a podle opozice je situace selháním vlády. Premiér Petr Fiala ale uvedl, že koncové ceny energií v příštím roce stoupnou oproti letošku maximálně o jednotky procent. Konečná podoba regulované složky energie bude jasná na konci listopadu.

Výborný dnes řekl, že o situaci v cenách energií pro velké odběratele se bude ještě jednat. Uvedl také, že se má 4. prosince sejít na dalším jednání se zástupci obchodních řetězců.

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny by měla v příštím roce tvořit u domácností asi 40 procent konečné ceny, u plynu je její podíl kolem 20 procent.