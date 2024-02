Moje rezignace by byl útěk z boje, říká šéf Cermatu. Ve hře je prodloužení termínu pro podání přihlášek

Lidovky.cz: Proč elektronické přihlášky nefungují?

Problém nastal v tom, že jsme včas neodhalili chybu ve zdrojovém kódu systému. Bohužel jsme na ni narazili až při posledních testech ve středu večer, které do té doby ještě neproběhly. A byť programátoři chybu přes noc opravili, měla dopad na více částí systému. Nefungovalo totiž přikládání příloh. To jsme již opravili, ale protože zásah do zdrojových kódů byl na více místech celku, z opatrnosti nechám znovu udělat testy zabezpečení. Jestli jsme softwarovými úpravami nezpůsobili něco, co by mohlo v budoucnu vyústit v bezpečnostní problém.

Nebudeme však dělat nové zátěžové testy, to opravdu není potřeba. Ty proběhly korektně. Budeme dělat nové penetrační testy, tedy ověření zabezpečení systému a jeho funkčnosti.

Lidovky.cz: Pokud se zpozdilo spuštění systému, posune se i termín pro podání přihlášek?