Rekordní skok. Nakažených černým kašlem přibylo minulý týden 1 494

Odborníci upozorňují, že zažíváme situaci, jaká tu nebyla od roku 1959. O rok dříve se totiž začalo v tehdejším Československu proti černému kašli očkovat a počet nakažených rychle klesal. Před tím onemocněly každý rok desítky tisíc lidí a desítky až stovky z nich umíraly, zejména malé děti.

Když v polovině března evidoval Státní zdravotní ústav okolo tří tisíc nakažených, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i další lidé z vedení resortu ujišťovali, že Česku žádná epidemie černého kašle nehrozí a že jde jen o zvýšenou vlnu nákaz, která už dosáhla svého vrcholu.

Odborníci jim ale oponovali, že epidemie to jednoznačně je a navíc stále sílí, což potvrdil vývoj v následujících týdnech.

Jelikož v období Velikonoc šíření černého kašle mírně zpomalilo, mnozí lékaři doufali, že vrchol epidemie máme konečně za sebou. Vycházeli z toho, že zatímco v týdnu od 18. do 24. března onemocnělo 1 151 lidí, v následujících dvou týdnech byly počty nových případů o něco nižší: 1 044 a poté 1 100.

„Černý kašel je sezónní respirační onemocnění, které se přenáší vzduchem jako další kapénkové nákazy. S příchodem teplého počasí začíná epidemie postupně odeznívat. Nakažených bude ubývat i proto, že lidé budou více času trávit venku než v uzavřených prostorách,“ popisoval v minulých dnech primář infekčního oddělení v Ústí nad Labem a šéf Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý.

Epidemiologové však byli ve svých soudech opatrnější a ne tak optimističtí. Upozorňovali, že počty nakažených sice ve dvou týdnech po sobě mírně klesly, ale že díky svátkům v nich byly pouze čtyři pracovní dny.

„Roli v poklesu nakažených mohlo hrát i to, že v týdnu před Velikonocemi měli školáci výuku jen tři dny,“ podotkla epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová.

Souhlasil s ní i epidemiolog Roman Prymula. „Zatím se nedá odhadnout, zda epidemie začne ustupovat, nebo bude naopak sílit. Uvidíme, až co nám ukážou čísla za plný pracovní týden,“ nastínil nedávno Prymula.

Jejich obavy se naplnily. Přesto, že v první polovině dubna leckdy panovaly až letní teploty přes 25 stupňů a v neděli 7. dubna dokonce meteorologové v několika místech naměřili tropické třicítky, černý kašel to nezpomalilo. Naopak. „V minulém týdnu přibylo 1 494 nakažených, což je absolutně nejvyšší letošní přírůstek,“ říká Kateřina Fabiánová.

Nakažených bude víc, než odborníci čekali

V lednu epidemioložka varovala, že letos se mimořádně rozšíří bakterie Bordetella pertussis, což je původce černého kašle. „Bude to pertusový rok. Očekáváme, že celkem onemocní až čtyři tisíce lidí,“ odhadovala tehdy.

Po čase svůj odhad zdvojnásobila. A teď už ví, že realita bude ještě mnohem horší. Hranici předpokládaných osmi tisíc nakažených totiž překonáme téměř jistě už příští týden. V ohrožení jsou nejmenší děti. „Pokud se onemocnění šíří v populací takovou silou, je riziko nákazy nejmenších dětí velmi vysoké,“ upozorňuje epidemioložka.

Nejpostiženější je od začátku roku Jihočeský kraj. Nejvíc nemocných je ve většině regionů mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 19 let a pak mezi dětmi ve věku od 10 do 15 let. Podle odborníků to má několik důvodů. Jedním z nich je častý a těsný sociální kontakt těchto dětí, teenagerů a mladých dospělých ve školách, družinách, kroužcích, sportu i při jiných volnočasových aktivitách. Dalším důvodem může být vyprchávající imunita po očkování z dětství.

Ale problém je podle lékařů i v klesající proočkovanosti starších dětí. „Zhruba deset procent dětí neabsolvovalo povinné přeočkování proti černému kašli ve věku pěti a deseti let. Rodiče by měli zkontrolovat očkovací průkazy svých potomků a chybějící očkování dořešit,“ říká Pavel Dlouhý.

I když podle něj je černý kašel nepříjemný a trvá dlouho, pro většinu dospělých nejde o smrtelné onemocnění. Přesto odborníci doporučují, aby se alespoň jednou nechal každý přeočkovat i v dospělosti.

„Přednostně doporučujeme vakcínu těhotným ženám ve třetím trimestru, protože tak ochrání novorozence, které infekce ohrožuje nejvíc. Matkám se v těle zvýší hladina protilátek, které pak předávají svým dětem přes placentu a po porodu v mateřském mléce,“ vysvětluje Dlouhý. Očkování proti černému kašli doporučuje i dospělým, kteří se setkávají s nechráněnými novorozenci a mohli by je nakazit, ale i lidem s oslabenou imunitou, zejména seniorům.

Letos zatím zemřeli tři lidé prokazatelně nakažení černým kašlem, dva senioři a novorozená holčička z Ústí nad Orlicí, která se nedožila ani měsíce. Všichni tři měli velmi oslabenou obranyschopnost, protože trpěli několika nemocemi současně. Černý kašel nebyl podle ministerstva zdravotnictví ani u jednoho přímou příčinou úmrtí. Podle lékařů se ale nedá vyloučit, že kdyby se nenakazili černým kašlem, mohli přežít.

Podle Kateřiny Fabiánové se letos nakazilo černým kašlem už 119 dětí do jednoho roku věku, které ještě nechrání očkování. Každé druhé se léčilo v nemocnici. „Nejmenší děti často potřebují intenzivní lékařskou péči. Domácí léčba nakažených kojenců je riziková v tom, že nelze dobře odhadnout další vývoj nemoci. Stav dítěte se může velmi prudce zhoršit,“ vysvětluje lékařka.