Češi se bojí k lékaři, chod nemocnic vázne. Přijďte, než bude pozdě, vyzývají experti

Praha Nouzový stav kvůli koronaviru odsunul devětašedesátileté Míle Ramešové pravidelné vyšetření cholesterolu v pražské nemocnici v Motole o dva měsíce. Léky už jí však došly, ve čtvrtek proto musela k lékaři osobně. „Trochu jsem se bála do nemocničního prostředí, ale po telefonu to vyřídit nešlo. Riskla jsem to a jsem ráda, že mám prevenci za sebou. A na další půlrok klid,“ řekla serveru Lidovky.cz.

Ovšem ne všichni se strachem dokázali takto rychle zatočit. A odsouvají i životně důležité kontroly. Zejména senioři.

Chod nemocnic se tak úplně neobnovil, což připustil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Znovu chceme lidem sdělit, aby se nebáli chodit k lékaři. Máme pořád informace z nemocnic, že nejedou na plný výkon, byť jim nic nebrání. Je to asi i z toho důvodu, že se lidé obávají. Je to obrovsky důležité, aby nedošlo k zanedbání jejich zdravotního stavu,“ zdůraznil.

Nicméně minulý týden nastal podle lékařů částečný zlom – pacienti se osmělují k návratu. „V porovnání s předchozím týdnem je to nesrovnatelné, to byl areál prázdný. Teď už to neplatí. Jsme nastaveni na plný výkon, ale obavy lidí jsou pro nás stále limitující,“ potvrdil serveru Lidovky.cz šéf Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Podle přednosty II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice Aleše Linharta se sice většina chronických pacientů vrací, problém ale trvá u těch nových. „Obtíže si suší doma a pak už může být pozdě. Pro nás je strašákem, když mají lidé nemoc na hrudi a nepřijdou. Protože infarkt, který se léčí pozdě, se léčí špatně. Neurologové mají totéž s mozkovými cévními příhodami,“ sdělil serveru Lidovky.cz s tím, že k odkladům návštěv není důvod. Naopak. „Riziko koronavirové nákazy je v tuto chvíli opravdu malé, na podzim může být hůř. Je potřeba teď využít dobu, kdy bude klidněji,“ dodal Linhart.

Nejhoroženější skupinou jsou staří lidé

Jednou z nejohroženějších skupin jsou podle Martiny Vašákové, přednostky Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, staří lidé. „Zejména ti, kdo hodně koukají na televizi, jsou zavřeni sami se sebou a jsou odkázáni na média. U nich nejvíc hrozí zanedbání rakoviny i zánětlivých procesů, infarktů i zápalů plic,“ řekla serveru Lidovky.cz. Zanedbání rakoviny plic přitom může být pro mnohé fatální. „Sice se už část pacientů vrací, ale strach přetrvává,“ dodala.

Dostat do ordinací některé onkologické pacienty bylo tvrdým oříškem i pro vinohradskou nemocnici. „Báli se, že chytnou kašel a rýmu, prostě covida, a nebáli se toho, co je opravdu na životě ohrožovalo. Postupně se to podařilo vysvětlit, ale v některých případech to nebylo jednoduché,“ připustil šéf nemocnice Arenberger.

Odklady, které mohou nemocným způsobit vážné problémy, snižují i hospodářské výsledky nemocnic, už tak narušené koronavirovou krizí. „Pokud jde o provozní propad, pohybujeme se zhruba mezi 80 až 100 miliony za měsíc v rámci snížení produkce,“ řekl Arenberger. To podle něho bude nějakým způsobem řešit kompenzační vyhláška, která má začít platit 1. července. Zdravotní pojišťovny podle ní mají ponechat nemocnicím letošní zálohy v plné výši, poskytnou-li nejméně 79 až 82 procent péče proti roku 2018.

„Předpokládáme ale, že pokud se nic dramatického nestane, byli bychom na osmdesátiprocentním výkonu oproti referenčnímu roku 2018. Jsem relativně optimistický, třeba nám to nepokryje všechny náklady, ale nějak bychom se do toho mohli vejít,“ řekl Arenberger.

Ke kompenzační vyhlášce se upíná i příbramská nemocnice. Za současného stavu by zde kvůli nižšímu počtu pacientů o část peněz přišli. „Věříme však, že celou situaci bude reflektovat kompenzační zákon a úhradová vyhláška pro příští rok,“ zdůraznil pro server Lidovky.cz mluvčí nemocnice Martin Janota.

Pacientům a nemocnicím by mohlo pomoci i posílení sobotních a prázdninových provozů, což Příbram chystá. „V rámci možností chceme, aby byl letní provoz nemocnice omezen méně než v minulých letech,“ doplnil Janota.

Posílené léto

K podobnému kroku přistoupí i nemocnice na Královských Vinohradech, kde je na léto tradičně, jako i jinde, naplánována údržba. „Pokusíme se to co nejvíce omezit, aby se výkonnost mohla zvýšit. Samozřejmě některé věci nejdou nastartovat jinak, než jsme zvyklí, protože některé typy operací, jako jsou třeba plánované endoprotézy, se hůře přes letní měsíce hojí,“ uvedl šéf nemocnice. Sám je přesvědčen, že se podaří prázdniny využít více pracovně. „Samozřejmě s ohledem na personál,“ dodal.



Výrazné letní či víkendové posílení naopak neplánuje II. interní klinika kardiologie a angiologie pražské VFN. I tak podle jejího přednosty Linharta práci zintenzivnila a snaží se být maximálně efektivní. „Na vysokých obrátkách se to ale nemůže držet dlouho, protože pak personál začne být unavený, vyčerpaný a začne dělat chyby. Každý má své limity,“ řekl serveru Lidovky.cz.