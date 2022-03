Česká Lípa přejmenuje ulice Moskevská a Ruská, změna se dotkne téměř 40 domů

O změně názvu informovalo na svém Facebooku uskupení Živá Lípa, které ve městě vládne společně s ANO.

„Zastupitelé města Česká Lípa na svém dnešním 34. zasedání schválili změnu názvu ulice „Moskevská“ na „Křížová“ a ulice „Ruská“ na „Vilová“,“ stojí ve statusu Živé Lípy.

V jednom z komentářů pod příspěvkem pak Živá Lípa reaguje: „Změna je reakcí na dlouhodobý útlak mnoha států, menšin a demokracie i lidských práv ze strany Ruska.“

Změnu názvu ulic následně potvrdila i mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. „Změnou jsme se vrátili k historickým názvům ulic, a to na základě podnětů občanů,“ vysvětlila mluvčí.

Podle Živé Lípy se název Křížové ulice objevuje v písemných pramenech už před 520 lety a mnoho staletí se udržel. Moskevskou byla ulice od roku 1946 a jako jedné z mála jí nebyl v roce 1990 navrácen historický název.

Budoucí název Ruské, tedy Vilová, však původní není. Původně se jmenovala Bártlova, nový název představitelé města zvolili vzhledem k současné podobě ulice.

„Dosud v Moskevské ulici stojí 29 domů a v Ruské ulici devět. Dohromady žije v obou ulicích necelých 150 obyvatel České Lípy,“ upřesňuje Živá Lípa.

Pro změnu názvů se vyslovilo 15 zastupitelů, dva byli proti a tři se zdrželi. „Nepotrestáme tím ani Vladimíra Putina, nepotrestáme tím ani ruskou armádu, nepomůžeme tím ani Ukrajině. Potrestáme tím obyvatele, fyzické osoby i právnické osoby, které jsou na této adrese - Moskevská a Ruská,“ řekl pro ČTK opoziční zastupitel Karel Tejnora (ODS). Pro obyvatele a podnikatele v obou ulicích to podle něj bude znamenat vyměnit veškeré dokumenty. „Je to administrativní kolečko nejméně na čtvrt až půl roku,“ upozornil.

Podle ČTK označil navrhovanou změnu názvu za diskutabilní opoziční zastupitel Petr Máška (ČSSD).

„Nelze házet ruskou kulturu, ruský národ do jednoho pytle s válečným zločincem Putinem. Víme, že odpor Rusů vůči této válce neustává, i když jim hrozí 15 let vězení. Řada Rusů už před Putinem utekla a hodně se jich utéct chystá. Myslím si, že ty názvy ulic jsou obecné, a proto je to zbytečné.“