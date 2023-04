Dvořák se bojí o peníze pro ČT. Železného řešit nebudu, ujelo mu to, řekl

„Nemluvil jsem s ním o tom. Není to moje role. Byla to jeho soukromá věc, s Českou televizí to oficiálně nemělo do činění, to ale neznamená, že to na ní nemělo dopad, protože Jakub je s ní propojen velmi pevnou vazbou,“ uvedl ke kauze moderátora Železného ředitel České televize (ČT) Petr Dvořák v pondělí v rozhovoru pro server deníku Blesk.

Na videu, které se na internetu objevilo v polovině března, moderátor Železný ostře konfrontuje policisty a odmítá s nimi spolupracovat. Podle Dvořáka je možné, že video instituci nepřímo poškodilo.

„To, že to Jakubovi ujelo, není dobře. Na druhou stranu byl v těžké situaci, omluvil se za to a za mě je situace vyřešená,“ dodal ředitel. Železný se dle svých slov zrovna dozvěděl o nemoci blízkého, a proto zastavil na přechodu, kvůli čemuž za ním šli policisté. Za své chování se Železný následně omluvil, nyní je na neschopence.

Dvořák dále vysvětlil, že žádné změny co se týče profesního působení Železného z incidentu vyvozeny nebyly a po jeho návratu z nemocenské bude v televizi dále působit.

„Nejsem nelida, chápu, že existují důvody, kdy člověk není ve své kůži, tuhle věc už necítím potřebu nijak dál řešit,“ uzavřel Dvořák.

Právě moderátor Železný dříve uváděl, že kdyby současný šéf Dvořák znovu nekandidoval na post ředitele, o jeho post by se ucházel. Dvořák nicméně potvrdil, že má o vedení instituce na dalších šest let zájem.

Wollner odejít nemusel

Dvořák se v rozhovoru vyjádřil i k druhé kauze, která se objevila v České televizi v poslední době. Šéfredaktora reportážní publicistiky Marka Wollnera obvinily v lednu jeho kolegyně ze sexuálního obtěžování, šikany a bossingu. O nevhodném chování jej podle slov Dvořáka informovala moderátorka Nora Friedrichová emailem, na který ředitel okamžitě reagoval.

„Marka jsme stáhli z vysílání a komise zjistila, že tam nedocházelo k ničemu, co by nás opravňovalo podat trestní oznámení. Zároveň jsme ale zjistili, že tam úplně nefungoval manažerský a zároveň dramaturgický vztah,“ vysvětlil Dvořák.

Moderátor Wollner, který zase naopak z nevhodného chování obvinil loni na podzim moderátorku pořadu 168 hodin Friedrichovou, v lednu z České televize po dohodě odešel. „Nemusel odejít, byl pod velkým napětím a rozhodl se z celého kolotoče vystoupit,“ shrnul Dvořák, který dle svých slov nebyl s jeho manažerským přístupem plně spokojen.

Na kauzy televize reaguje posílení funkce ombudsmana a dalšími kroky. „Zavádíme různé principy, jak na nevhodné chování upozornit. Zavádíme školení, jak poznat, kdy je chování za hranou,“ popsal ředitel.

Dosluhující ředitel Dvořák připravuje i svoji vizi, jak by měla televize fungovat do budoucna. S konkrétním desetistránkovým plánem bude muset předstoupit před Radu ČT, která zvolí nového ředitele. Volba by se měla uskutečnit 7. června. Dle Dvořáka bude zásadní otázka financí. Už v loňském květnu ředitel informoval o tom, že ČT plánuje v letech 2023 a 2024 ušetřit na provozu i programu 910 milionů korun kvůli poklesu reálné hodnoty koncesionářského poplatku.

„Bude velmi záležet na tom, jestli se podaří prosadit takzvanou velkou mediální novelu a jak bude vypadat, její velkou a z mého pohledu nejdůležitější částí je, jak bude vyřešeno financování,“ konstatoval Dvořák.

ČT se následně podle něj přizpůsobí tomu, jak bude financování nastaveno, ale při současné situaci je udržení vysílání v současné podobě nemožné. Televize by musela rušit některé dokumentární pořady nebo i část sportovního vysílání. „Prioritou je zpravodajství a tvorba pro děti. Kamkoli dále se podíváte, tam by to mělo dopad,“ uzavřel Dvořák.