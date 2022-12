Sníh umocnil zkázu v Českém Švýcarsku, zastavil čištění soutěsek

Kvůli nepříznivému počasí musely být pozastaveny práce na odstraňování popadaných stromů v jednom z nejnavštěvovanějších míst parku – v soutěskách říčky Kamenice.

„Sníh a námraza nás vyhnaly ze soutěsek. Veškeré práce, které jsme započali, jsme museli přerušit. Čekáme na oblevu, abychom mohli pokračovat ve vytahování stromů z plavební dráhy,“ postěžoval si starosta Hřenska Zdeněk Pánek na rozmary počasí. „Stromů je ještě moc, a to jsme jich už desítky a desítky odstranili,“ doplnil starosta.

Spolu se správou národního parku mají zatím zmapováno, jak to vypadá v Edmundově soutěsce. V jakém stavu je Divoká, jenom tuší. „Do Divoké soutěsky jsme ještě nemohli vstoupit. Čekáme až správa parku odstraní nebezpečné stromy ze skal,“ poznamenal Pánek s tím, že jakmile to počasí dovolí, vyrazí na lodičce spolu s novým ředitelem parku Petrem Křížem na obhlídku soutěsek.

„Potřebujeme, aby se sám dostal do obrazu, jak soutěsky skutečně vypadají a na co je třeba se zaměřit. Pořád se upínám k tomu, že bychom chtěli provoz v soutěskách zahájit v dubnu, ale potřebujeme, aby nám správa parku pomohla. Sami to nezvládneme,“ má jasno starosta.

Na turistickou sezonu obec zaměstnává přes čtyřicítku lidí, od převozníků po pokladní. „Ač neradi, bereme v úvahu i možnost, že se soutěsky do začátku turistické sezony, tedy do dubna, zpřístupnit nepodaří. Pro ekonomiku obce to v tom případě budou velké finanční ztráty,“ upozorňuje na možný negativní ekonomický dopad pro Hřensko Zdeněk Pánek.

S nepříznivou ekonomickou situací se musejí vyrovnat i hoteliéři nejen v požárem zasažené oblasti, ale i v jejím okolí. Na podporu turismu uvolnil Ústecký kraj pět milionů korun na pobytové vouchery. Stejnou částku přislíbilo i ministerstvo pro místní rozvoj, peníze zatím nedorazily. Podle vyjádření náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) by měly přijít v polovině ledna.

„Program na podporu návštěvnosti Českého Švýcarska schválila vláda 14. prosince, vyhlášen by měl být do Vánoc. Příjem žádostí bude trvat měsíc, následně bude do měsíce vyhodnocen,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Hešíková.

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude žadatelům vystaveno na přelomu ledna a února příštího roku. Finance pak budou poskytovány od února do července 2023 nebo do vyčerpání alokace pět milionů korun,“ doplnila.