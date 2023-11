Věděl, co dělá, řekli znalci o žháři z Českého Švýcarska. Případ jde k soudu

„Obžaloba byla tento týden odeslána ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem,“ sdělila portálu iDNES.cz náměstkyně z krajského státního zastupitelství Kateřina Doušová.

Jak už portál iDNES.cz informoval dříve, policie šestatřicetiletého muže nejprve zadržela kvůli menším požárům z dubna, on se však při výslechu náhle přiznal i k založení toho historicky největšího. V dalších fázích vyšetřování však svou výpověď několikrát změnil. „Nakonec trestnou činnost doznával částečně,“ podotkla Doušová s tím, že motiv mužova jednání zatím není jasný.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

Poté, co se žhář při prvotním policejním výslechu doznal, nastoupil na nějakou dobu do psychiatrické léčebny. Důležité pro vyšetřovatele tedy bylo, jak dopadne jeho znalecké zkoumání. Odborníci nakonec došli k závěru, že byl příčetný a dobře věděl, co dělá.

Vězení osm až patnáct let

Muž, který se momentálně nachází ve vazbě, je obžalovaný z obecného ohrožení a poškození cizí věci. Podle vyšetřovatelů napáchal všemi svými činy škodu kolem 350 milionů korun. Z hlediska trestního zákoníku tak způsobil „škodu velkého rozsahu“, proto mu podle právní kvalifikace hrozí vězení v rozmezí od osmi do patnácti let.

Dozorující státní zástupce pro něj v podané obžalobě navrhuje trest zhruba v polovině výše zmíněného rozmezí, tedy kolem dvanácti let. Ani po jeho odpykání by se ale podle žalobce neměl dostat na svobodu. „Státní zástupce zároveň navrhuje ochranné léčení v ústavní formě,“ dodala Doušová.

24. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

Požár v národním parku vypukl loni v noci na 24. července. Postupně se rozšířil na více než tisíc hektarů. S ohněm bojovaly tisíce hasičů, kterým pomáhala i letadla a vrtulníky. Vedle leckdy špatně přístupného terénu jim práci komplikovalo i počasí – sucho, vysoké teploty a silný vítr. Požár, při kterém shořelo i několik domů v osadě Mezná, se podařilo zlikvidovat až po třech týdnech.

Letos v dubnu pak muž podle kriminalistů v rozmezí několika dnů založil na Děčínsku další ohně. „V důsledku letošních požárů došlo k vyhoření rekreační chaty v obci Krásná Lípa, zahoření a poškození rozhledny Vlčí hora, ke škodám na třech mysliveckých posedech a dvou krmelcích, a to v katastrálním území obcí Staré Křečany, Krásná Lípa a Doubice a v lesním porostu města Rumburk,“ vyjmenoval už dříve policejní mluvčí Kamil Marek.

24. července 2022