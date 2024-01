Česko zabředlo do nerůstu. Co čeká naší ekonomiku i vzhledem k vývoji průmyslu u sousedů?

Výkonnost české ekonomiky, měřená růstem hrubého domácího produktu (HDP), se za loňský rok podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně propadla o 0,4 procenta. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozorňuje, že jde o nejhorší výsledek za poslední tři roky. Příčinou je vysoká inflace.

„V jistém smyslu je loňský hospodářský propad daní za vysoké ceny energií, které se propsaly do všech stránek ekonomického života a které si vynutily masivní přizpůsobení této nové realitě,“ pojmenovává Dufek jednu z hlavních příčin zdražování. S tím, že za to, že to nedopadlo ještě hůře, vděčí české hospodářství především automobilovému průmyslu, který loni zaznamenal výrazný nárůst výroby i exportu.