Mlčet nebudeme, vzkázal Rusům Fiala za to, že odstranili plot u Českého domu

Česká televize v pondělí informovala, že ruské úřady nechaly u Českého domu v Moskvě odstranit část plotu, stavba podle nich nebyla povolená. Ministerstvo zahraničí to považuje za závažné narušení majetku. Český dům nyní funguje pouze v udržovacím režimu. ČR ho uzavřela na začátku března, důvodem byla agrese Ruska vůči Ukrajině a bezpečnost českých občanů v Rusku.

Fiala v pondělí novinářům řekl, že je s Lipavským v kontaktu. „Reakce ČR bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi a v rámci české diplomacie, dál bych to nekomentoval. Není to samozřejmě akt, který bychom mohli přejít jen mlčením a mohli považovat za něco přirozeného. Tak to určitě není a ČR na to přiměřenými prostředky odpoví,“ uvedl.

Pracovníci správy tverské městské části v pondělí dopoledne odstranili od Českého domu celkem 19 metrů plotu. Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích je majetek Českého domu nedílnou součástí českého velvyslanectví v Rusku. „Považujeme to za závažné narušení majetku ČR, který máme v Moskvě. V tuto chvíli to vyhodnocujeme a budeme to přes příslušné diplomatické kanály řešit s ruskou stranou,“ řekl ČT Lipavský.

„Incidentem se zabýváme, jde o nepřijatelný zásah do českého majetku v Moskvě. Budeme s ruskou stranou komunikovat a protestovat přes diplomatické kanály,“ uvedl v úterý Lipavský.

Rozsáhlý komplex Českého domu v Moskvě je asi půl kilometru od českého velvyslanectví a 2,5 kilometru od Rudého náměstí a Kremlu a je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí. Dokončený byl v roce 1986. Z 50 bytů jsou nyní obsazeny pouze dva. Na chod domu podle ČT dohlíží tři čeští a čtyři ruští pracovníci.