Čeští egyptologové slaví další úspěch. Objevili hrobku královského písaře

Šachtové hrobky v Abúsíru Jde o specifické hrobky v podobě hlubokých šachet soustředěných pouze v jedné části abúsírské nekropole.

Podle dosavadních poznatků se stavěly pouze za 26. dynastie, tedy v Pozdní době egyptského státu.

Inspirací pro jejich stavby byla nejspíš Džoserova stupňovitá pyramida, konstruovaly se tedy jako hluboká šachta, na jejímž dně byla pohřební komora.

Pohřbívalo se do nich jen po dobu 50 let v celé dlouhé historii starověkého Egypta. Je tedy možné, že majitelé těchto hrobek se mohli za svého života znát, a třeba byli dokonce příbuzní.

Čeští egyptologové zde v roce 1996 odkryli ohromnou šachtu, na jejímž dně v hloubce 22 metrů byla nevykradená pohřební komora. Patřila knězi Iufaovi. Tato hrobka je zrekonstruovaná a připravená na turistickou prohlídku, to se však bude moci stát až v době, kdy se nyní přísně střežená archeologická lokalita v Abúsíru otevře veřejnosti.

Z dalších šachtových hrobek byly zatím prozkoumány například hrobka vojenského velitele Vedžahorresneta, generála Menechibnekona nebo třeba hodnostáře jménem Vahibremerineit. Ten byl majitelem šachty, v níž byl největší dosud objevený sklad materiálu používaného při mumifikaci.