Od noci nasněžilo až patnáct centimetrů a ještě připadne. Hlavně na horách

Kde všude v úterý sněžilo?

Obecně sněžilo nejvíce v pásu od jižních Čech přes Českomoravskou vrchovinu, až sněžení přecházelo do východních Čech. Samozřejmě se sníh objevil i v jiných místech, ale nebyl tak výrazný.

A kde napadlo nejvíce sněhu?

Nejvíc v jižních Čechách. Podle automatických čidel máme informace, že mohlo napadnout pět až patnáct centimetrů nového sněhu. Samozřejmě v nižších polohách sníh většinou přecházel do deště, například v Praze po ránu nesněžilo, ale vydatně pršelo.

Jaká byla situace v okolí pověstného Mohelnického kopce nebo Moravské Třebové?

Prozatím ještě nemáme data, kolik tam napadlo centimetrů, ale sněžení se nevyhnulo ani této oblasti. Odhadujeme, že nasněžilo přibližně pět až deset centimetrů. Hlavně v severozápadní části.

Máte informace, jak dlouho by ještě mohlo v Česku sněžit?

Dnes ještě minimálně odpoledne a večer. V průběhu dne sice začne sněžení slábnout, ale zároveň bude přibývat srážek v místech, kde například prozatím ani nesněžilo. Mohlo by proto sněžit i na západě Čech, kde srážky podle radaru prakticky nejsou. Postupně budeme přecházet do sněhových přeháněk. Trvalejší sněžení zaznamenáme spíše na horách.

Kolik centimetrů by na horách asi mohlo napadnout?

Například v noci by mohlo spadnout až deset centimetrů. V dalších dnech bude sněžení slábnout, stále by se ale mělo vyskytovat. Mimo hory může napadnout zhruba centimetr nebo dva.

Zmínila jste západní Čechy, Vysočinu, jižní Čechy. Jak na tom bude východ republiky?

I tam po ránu sněžilo, i když v nižších polohách sníh přecházel do deště stejně jako například v Praze. I na východě nebo severovýchodě bylo po ránu nasněženo, teď už to taje. I zde ale platí, že od poloh nad čtyři sta metrů by mohlo sněžit.

O jakých lokalitách se přesně bavíme?

Pozdě odpoledne a večer by mělo sněžit téměř všude.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #vystraha na NOVOU SNĚHOVOU POKRÝVKU a NÁLEDÍ. V pásu od j. do sv. Čech a na Českomoravské vrchovině napadl místy mokrý a těžký sníh. Může zde připadnout i cca 5 cm sněhu. V noci budou teploty klesat pod bod mrazu a lokálně (zejména v Čechách) se může vytvořit náledí či zmrazky. https://t.co/mTsN4z3oQn oblíbit odpovědět

Takže mluvíme například o Brně či Ostravě?

V Brně půjde spíš o smíšené nebo deštivé srážky, přeci jenom je o něco níž. V Ostravě to vypadá podobně, ale vzhledem k tomu, že bude přibývat srážek navečer, mohlo by v noci vyloženě sněžit.