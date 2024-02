Předškolní děti do šesti let. Ty jsou momentálně chřipkou nejvíc zasaženy. „Poté následuje kategorie školních dětí a dá se předpokládat – jak se epidemie bude rozšiřovat –, že v rodinách dojde k nakažení jejich rodičů a prarodičů. Virus se tak rozšíří do celé populace,“ predikuje následující dny a týdny epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula.