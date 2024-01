Přiškrtit kšefty s chudobou. Stát má plán, jaké změny chystá?

„Jsme odkladištěm pro sociálně slabé a nikoho to celá léta nezajímá. Papaláši se k nám akorát jezdí fotit do vyloučených lokalit jako na safari,“ stěžuje si 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek (ODS). Zatímco v jednom domě na severu Čech platí nájemníci 7 tisíc korun měsíčně, ve vedlejším 12 tisíc. Na stejném místě, v obdobné kvalitě. Důvod onoho rozdílu je prostý: obchod s chudobou. A dávkový systém, jenž to prostřednictvím příspěvku na bydlení umožňuje.

Zajetou praxi by mohla aspoň částečně změnit reforma dávkového systému, již chystá resort práce a sociálních věcí.