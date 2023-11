Nový virus z Číny cílí na děti. Víme málo, nepanikařme, říkají experti i Válek

WHO ve středeční zprávě uvedla, že zaznamenala u dětí v severní Číně výskyt zápalu plic bez jasně určeného původu. Podle organizace není jasné, zda tyto případy souvisejí s celkovým nárůstem respiračních infekcí, který čínské úřady už nahlásily, nebo se jedná o nové propuknutí nemoci.

Zdravotnická organizace uvedla, že Čínu požádala o dodatečné epidemiologické a klinické informace a laboratorní výsledky z těchto ohnisek nákazy.

„Musíme být opatrní,“ řekla Marion Koopmansová, nizozemská viroložka, která WHO radila v otázce covid-19. „Opravdu potřebujeme více informací, zejména diagnostických.“

Lidé si výstrahu spojili s tehdejším varováním ohledně viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, a nabyli tak obav, že nárůst respiračních onemocnění je způsoben dalším novým patogenem, který by v nejhorších scénářích mohl vést až ke spuštění další pandemie.

Vědci uvedli, že na základě dosavadních informací je pravděpodobnější, že se jedná o běžné respirační infekce, jako je například chřipka. V mnoha částech světa byl po covidové pandemii pozorován nárůst právě těchto respiračních infekcí. Mohlo by to ovšem také signalizovat obnovení onemocnění covid-19.

V případě hlášení nediagnostikovaných nebo neznámých onemocnění si WHO vždy vyžádá informace od postižených zemí. To se děje poměrně pravidelně. Ne vždy o tom však vydává tiskové prohlášení, což ve středu udělala.

Americký odborník v oblasti veřejného zdraví Brian McCloskey, který byl také poradcem WHO v období pandemie, řekl: „Na základě toho, co zatím víme, si myslím, že není radno panikařit. Jsem ovšem velmi zvědav na reakci Číny a na to, jak WHO situaci vyhodnotí,“ řekl.

S pandemií jsme se mnoho naučili

Čínské úřady podle zprávy WHO vyšší počet nemocných přičítají zrušení protipandemických opatření v souvislosti s covidem-19 a oběhu choroboplodných zárodků, které způsobují známé nemoci od chřipky přes zápal plic po zmíněný covid-19.

„Existuje hypotéza, že by to mohlo být stejná situace, jakou jsme po zrušení opatření pozorovali v jiných částech světa,“ řekla Reuters Koopmansová.

„Myslím, že to bude něco obyčejnějšího, třeba kombinace covidu a chřipky nebo viru RSV, který způsobuje bronchiolitidy a pneumonie u dětí do tří let. Doufejme ale, že budeme brzy vědět více,“ řekl virolog Tom Peacock z Imperial College London, který pečlivě sleduje výskyt nových variant koronavirů.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) sídlící ve švédském Stockholmu novinářům v listopadu představilo operační dispečink, kde odborníci nonstop monitorují podobné informace, které se objeví v zahraničích médiích či na sociálních sítích. Podle hlavního experta tohoto oddělení epidemiologického zpravodajství Gianfranca Spiteriho denně analyzují až tři tisíce podnětů a desítky z nich denně vyhodnotí jako relevantní.

Každý den dopoledne se nad získanými informacemi sejde panel expertů, jednou týdně publikuje veřejné shrnutí. V minulém materiálu ECDC upozornila například na zvýšené šíření RS virů v evropských zemích, vyšší výskyt salmonely v Německu nebo šíření nových variant covidu-19. Další bude publikovat v pátek.

„Z pandemie jsme se hodně poučili. Získáváme tak informace i ze zemí, které je nesdílí, a můžeme členské státy informovat efektivněji,“ uvedl Spiteri. V nedávné době středisko monitorovalo například výskyt hepatitidy A na západním Slovensku, nebo riziko šíření infekčních chorob v souvislosti s mistrovstvím světa v ragby ve Francii.

Podle Válka by měla být WHO aktivnější

„Jsou to zatím předběžné informace od Světové zdravotnické organizace, nejsou k tomu žádné detaily,“ řekl ministr Válek. Velké země, které mají vysokou koncentraci obyvatel, jsou podle něj často zdrojem nových mutací virů. „Vzpomeňme si na nemoc šílených krav, potom na SARS nebo MERS,“ dodal.

Připraveností na podobné globální hrozby, jako je covid-19, se podle něj už od druhé poloviny loňského roku zabývá i Evropská unie (EU).

„Chceme, aby se daleko více posílila role Evropské lékové agentury ve smyslu rychlého schvalování některých léků, které jsou v případě takové situace potřeba,“ dodal Válek.

„Je samozřejmě odpovědností Světové zdravotnické organizace, aby byla daleko akčnější, než to bylo v případě covidu. Aby místo spaní situaci aktivně monitorovala,“ ministr. Více by se podle ministra měly zapojit i další evropské struktury.

WHO obyvatelům Číny doporučila, aby dodržovali vhodná opatření ke snížení rizika onemocnění respiračními chorobami – včetně očkování, udržování odstupu od nemocných, pobytu doma v případě nemoci, vyšetření a lékařské péče podle potřeby, nošení masek, častého větrání a pravidelného mytí rukou.

Čína i WHO v minulosti čelily vážným otázkám ohledně transparentnosti informování o prvních případech covidu-19, které se vyskytly ve městě Wu- chan na přelomu let 2019 a 2020, podotýká Reuters.