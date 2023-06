Vodku s ruskými mužiky nepiju, urazil ministr Dvořák poslance Vondráčka

„Byl to jen dobře připravený scénář, už jen proto, jak snadno se wagnerovci dostali tak blízko a také, jak rychle byl puč odvolaný,“ řekl Dvořák. „Nemyslím si, že se Prigožin včera pomátl, a pak dostal rozum,“ dodal.

„Nemyslím si ,že mi to přísluší komentovat,“ reagoval Vondráček. „O co se Prigožin pokoušel, nemohu říct, neměl podporu obyvatelstva, ale zároveň nechápu, jak se bez prolití jediné kapky krve dostal tak blízko Moskvě. Nemyslím si ale, že to byl připravený scénář,“ říká Vondráček.

Podle bilance střetů zahynulo nejméně 15 příslušníků ruského letectva, jehož stroje wagnerovci sestřelili. Vondráček tak vycházel z Prigožinova tvrzení.

„Co mi ale přísluší komentovat, jsou reakce našich ministrů. Nemyslím si, že by měly být neustále tak aktivistické,“ pokračoval zástupce ANO. Podle něj je lepší raději chvíli vyčkat, sjednotit myšlenky, a teprve pak až reagovat na aktuální dění ve světě.

„Já na rozdíl od pana Vondráčka do Moskvy nejezdím a nepiju tam s mužíky vodku,“ pustil se Dvořák do Vondráčka a dodal, že většina lidí má naprosto jasno, kdo je nepřítel a kdo oběť. „Pokud Ukrajině nepomůžeme, další na řadě budeme my,“ dodal ministr pro evropské záležitosti.

„Nikdo z naší strany (hnutí ANO) nikdy nepopřel, že ruský útok na Ukrajinu je agrese, ale označovat hned každého za ruského švába je nesmysl. Zejména, když ani v naší zemi teď není úplně hej,“ řekl Vondráček.

„Když jsem se o migračním paktu dozvěděl, zastavilo se mi srdce,“ tvrdí Vondráček

Oba politici hovořili také o migrační problematice. Státy Evropské unie se na začátku června dohodly na migrační reformě počítající s povinnou solidaritou se zeměmi přetíženými žadateli o azyl stejně jako s rychlejším vyřizováním neúspěšných žádostí. Za Česko na dohodu kývl ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN.

Místo povinného přerozdělování migrantů, které při pokusu o jeho zavedení před sedmi lety odmítlo Česko, Polsko a Maďarsko, počítá schválený návrh s tím, že relokace budou pouze jednou z možností, jak přetíženým zemím pomoci. Dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek a jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora.

Opozice říká, že vláda lidem lže a pakt povinné kvóty obsahuje. Podle ministra Dvořáka je toto tvrzení nesmyslné. „Opět je to snaha pouze vnášet rozkol do naší společnosti,“ domnívá se.

„Migrační pakt by měl vadit všem. Když jsem se o tom dozvěděl prostřednictvím nějaké malé zprávičky, zastavilo se mi srdce,“ vzpomíná bývalý předseda poslanecké sněmovny. Podle něj ministr vnitra Vít Rakušan překročil všechny meze a jeho jednání je neomluvitelné. Navíc prý na takovéto záležitosti nemá jako ministr vnitra absolutně žádné kompetence.

„Pan Vondráček lže,“ prohlásil Dvořák. Podle jeho slov naše země touto dohodou svou suverenitu rozhodně neztratí. „Být s někým solidární není otázkou, zda se mi to vyplatí, ale je to otázka lidskosti a humánnosti,“ řekl ministr pro evropské záležitosti. Česko si také bude moci vybrat, jaké uprchlíky bude chtít přijímat.

Pokud ale nějaká země nebude chtít migranty přijímat, měla by zaplatit 20 tisíc eur (472 700 korun) za každého nepřijatého člověka.

Podle Vondráčka by o pomoci uprchlíkům mohla rozhodnout společnost. „Já osobně říkám, zeptejme se lidí. Udělejme referendum a nechme lid rozhodnout,“ vyzývá.

Ministr pro evropské záležitosti také kritizuje přístup opozice, která se k migrační dohodě staví iracionálně a tvoří tak chaos ve společnosti. „My se opravdu snažíme komunikovat, ale když narazíte na takovouhle sprostou demagogii, je to opravdu těžké,“ tvrdí Dvořák.