Jurečka uvedl, kde by v Česku mohla být americká základna. Tato část země by si to podle něj zasloužila

Pro případ přítomnosti Spojených států v Česku by mohly přicházet v úvahu základny v Přerově či Mošnově, řekl v pořadu Partie CNN Prima News ministr práce Marian Jurečka. „Kdyby taková základna byla na území Ukrajiny, tak bychom nebyli v takové situaci,“ vyjádřil se Jurečka. O tématu podle Jurečky ještě nejednala vláda.

„Budeme o tom diskutovat, ani to není o tom, že by vláda rozhodla. Musí to být na základě široké diskuse a konsensu,“ řekl. O základnách je připravený diskutovat, podstatné budou konkrétní podmínky. „Střední a středovýchodní část republiky by si něco takového zasloužila. Řekněme Přerov, Mošnov, to jsou lokality, které by si něco takového zasloužily. Ale předbíháme, vůbec jsme se o tom ještě nezačali bavit,“ dodal.

Podle moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka z opozičního hnutí ANO by mělo být posílení obrany České republiky prioritou. „Pokud se nezmění situace na Ukrajině tak je nutné posílit obranu, o tom není pochyb. Já jsem zastáncem toho, že bychom o tom měli začít jednat,“ vyjádřil se Vondrák k možné americké základně v Česku. Česko jinou možnost ani nebude mít, domnívá se Vondrák.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS)v pátek řekla, že bude po Velikonocích jednat ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem. Podle Černochové je ve hře i jednání o americké přítomnosti v České republice. „V rámci této bilaterální schůzky chci otevřít i toto téma,“ řekla Deníku N.

Nastínila, že Česko může jít cestou dohody jako Slovensko, kdy Američané na základě dohody mohou v zemi využívat dvě vojenské základny. „Nechci mluvit o konkrétních detailech, myslím si ale, že by pro nás bylo důležité, že se nějaká dohoda bude chystat. Může chvíli trvat, než by se akceptovala z obou stran, schvalovaly by ji totiž obě komory Parlamentu,“ řekla Deníku N.

Premiér a šéf ODS Petr Fiala k tomu v sobotu v České televizi a televizi Nova řekl, že to není věc, kterou by mohla rozhodnout vláda, zopakoval, že je to záležitost, kterou musí schválit obě komory Parlamentu. „Hledáme všechny prostředky pro to, abychom zajistili naši bezpečnost, abychom posílili východní křídlo Severoatlantické aliance a dokázali čelit takové agresivní politice, jakou dnes předvádí Rusko Vladimíra Putina,“ řekl.

Dodávky vojenské pomoci dorazily v pořádku

Vojenské dodávky Ukrajině jsou podle ministra práce a sociálních věcí nezbytnými kroky i pro ochranu České republiky. „Někteří politici v Moskvě by chtěli uspořádání, které bylo za Sovětského svazu, a to my nechceme,“ řekl Jurečka v Partii.

Ohledně vojenské pomoci nemohou politici sdělovat konkrétní informace z bezpečnostních důvodů. „Dodávky, které jsme tam odeslali v pořádku dorazily, a už slouží ukrajinské armádě,“ potvrdil Jurečka.

„Agresi, kterou předvádí Putin nelze zastavit jinak než silou. Můj názor je, že jediná možnost, jak zastavit Putina, je vyzbrojit Ukrajinu,“ souhlasil s dodávkami na Ukrajinu moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák z opozičního hnutí ANO.