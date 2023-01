Konflikt mezi moderátory. ČT po Wollnerovi vyšetřuje i Fridrichovou

Ve středu informoval Hlídací pes o tom, že byl moderátor Reportérů ČT Marek Wollner stažen z obrazovky do doby, než televize prošetří podnět týkající se údajného bossingu a sexuálního obtěžování, který na dramaturga podala podle jeho slov jeho kolegyně Nora Fridrichová.

Podle informací iDNES.cz nyní vedení televize přistál na stole podnět i na samotnou moderátorku 168 hodin Fridrichovou – taktéž pro bossing. Přijetí podnětu redakci potvrdila i mluvčí ČT Karolína Blinková. „Dostali jsme podnět upozorňující na chování Nory Fridrichové vůči podřízeným. Standardně, tak jako v každém jiném podobném případě, jej vyhodnocujeme a řešíme postup, jak se mu budeme věnovat,“ sdělila mluvčí.

Podle ní je zatím předčasné řešit případné stažení Fridrichové z obrazovek po vzoru Wollnera. „Podnět teprve vyhodnocujeme,“ doplnila.

Za vším je interní válka kolegů

Přijetí podnětu potvrdila pro iDNES.cz i Fridrichová, podle ní ale nejde o podnět někoho zvenčí či z řad podřízených. „Podnět podal můj kolega Marek Wollner a přijde mi, že se tím trochu snaží eliminovat potíže, kterým momentálně čelí on sám. Pokud by bylo cokoliv šetřeno, tak jsem připravena na veškerou součinnost. Mám naprosto čisté svědomí.“

Dodala, že se o podání podnětu dozvěděla přímo od Wollnera. „To vyplynulo z věci, která se odehrála teď v televizi a Marek tohle udělal jako reakci. Situace mě mrzí, ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct, moje situace to není.“

Daný krok potvrdil i Wollner, podle kterého jde o nesmyslný konkurenční boj dvou kolegů a bývalých kamarádů. „Podal jsem na ni podnět poté, co ona podala podnět na mě. Byla to reakce na to, že mě nechala prověřovat komisí, ačkoliv spolu máme dvacetiletý vztah, u kterého člověk předpokládá, že vás dotyčná zná. Zvlášť, když jsme byli dobří kamarádi a dokázali spolu sdílet dobré i zlé a v těžkých časech jsem ji mockrát podržel,“ sdělil redakci.

Uvedl, že je pro něj její čin podpásovou ránou a po konzultaci s bývalými kolegy Fridrichové se rozhodl reagovat stejně.

Od doby, co na sebe oba kolegové z televize navzájem podali podnět k vedení, spolu podle Wollnera nemluvili. Svým krokem chtěl také zmírnit kroky Fridrichové, protože podle něj situace nahrává politikům. „Je to velká škoda. Doufal jsem, že můj podnět povede k tomu, aby zmírnila své kroky vůči mně. Domníval jsem se, že je to přesně to, co vyžadují politici, kteří si dlouhodobě přejí, abychom v televizi skončili a ona jim tímto způsobem pomohla,“ řekl.